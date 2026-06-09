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Match amical international – Sénégal vs Arabie saoudite: Une composition ambitieuse pour les Lions : coup d’envoi à 23h GMT (18h heure locale)

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Le Sénégal s’apprête à affronter l’Arabie saoudite dans un match amical international très attendu, ce soir à 23h GMT (18h heure locale) au Toyota Field. À l’approche des grandes échéances, cette rencontre constitue un test grandeur nature pour les Lions de la Teranga, déterminés à peaufiner leur stratégie et confirmer leur statut sur la scène internationale.

Pour cette confrontation, le sélectionneur sénégalais a opté pour une composition équilibrée, alliant expérience et jeunesse. Dans les cages, Édouard Mendy occupe son rôle de dernier rempart, apportant sérénité et leadership à une défense composée de Mamadou Sarr, Moussa Niakhaté, Krepin Diatta et El Hadji Malick Diouf.

Au milieu de terrain, le duo Lamine Camara – Pathé Ciss sera chargé de réguler le jeu, tandis que Habib Diarra apportera sa créativité et sa projection vers l’avant. Cette ligne médiane aura pour mission de faire le lien entre la défense et l’attaque, tout en contrôlant le tempo du match.

En attaque, tous les regards seront tournés vers le capitaine Sadio Mané, véritable leader offensif. Il sera accompagné par Iliman Ndiaye et Chérif Ndiaye, un trio dynamique capable de faire la différence à tout moment grâce à sa vitesse, sa technique et son sens du but.

Sur le banc, le Sénégal dispose également d’une profondeur d’effectif impressionnante avec des joueurs comme Kalidou Koulibaly, Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson ou encore Pape Matar Sarr, prêts à entrer en jeu et apporter un nouvel élan.

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Face à une équipe saoudienne réputée pour sa discipline et son engagement, les Lions devront faire preuve de rigueur et d’efficacité pour imposer leur style. Ce match représente une étape clé dans la préparation, permettant d’évaluer les automatismes et les options tactiques avant les grandes compétitions à venir.

Le rendez-vous est donc pris ce soir pour un duel prometteur, où le Sénégal cherchera à confirmer ses ambitions et à envoyer un signal fort à ses futurs adversaires.

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