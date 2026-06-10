Le Sénégal mobilise sa diaspora : 400 billets par match pour soutenir les Lions en Amérique du Nord

À l’approche de la Coupe du monde 2026, qui débute ce jeudi aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le ministère sénégalais de la Jeunesse et des Sports a annoncé une mesure forte en direction de la diaspora. Un quota de 400 billets par match sera mis à la disposition des supporters sénégalais établis en Amérique du Nord, notamment pour les rencontres prévues à New Jersey et à Toronto.

Dans un communiqué publié mardi, les autorités expliquent que cette initiative vise à encourager la mobilisation des Sénégalais de l’extérieur, dans un contexte marqué par le coût particulièrement élevé des billets, largement décrié par l’opinion publique. L’objectif est également d’assurer une distribution transparente, équitable et inclusive des places disponibles.

Pour garantir une gestion rigoureuse du dispositif, un comité ad hoc a été mis en place en collaboration avec les missions diplomatiques et consulaires. Ce comité regroupe un représentant du ministère, deux agents par mission concernée ainsi que les présidents des associations de Sénégalais dans les zones ciblées.

Ce groupe de travail aura pour mission d’assurer la coordination avec les associations, d’informer les supporters, de recenser les demandes et de superviser la répartition des billets. Les structures associatives joueront un rôle clé dans l’identification et l’enregistrement des bénéficiaires.

Les inscriptions sont ouvertes depuis mardi. Les supporters intéressés doivent fournir plusieurs informations, notamment leur identité complète, leurs coordonnées, leur numéro de carte consulaire ou tout document attestant de leur nationalité sénégalaise et de leur lieu de résidence, ainsi que leur numéro de passeport.

Selon le communiqué, la distribution des billets se fera au prorata du nombre d’inscrits. En cas de demande supérieure au quota disponible, un tirage au sort sera organisé dans des conditions de transparence. Par ailleurs, un principe d’équité est instauré : un supporter ayant déjà bénéficié d’un billet ne pourra être sélectionné à nouveau que si tous les autres inscrits ont été servis.

Les présidents d’associations devront transmettre la liste définitive des bénéficiaires quarante-huit heures avant chaque match. Seules les personnes figurant sur ces listes pourront accéder aux billets, qui seront remis après vérification d’identité, conformément aux exigences des autorités compétentes et de la FIFA.

Le ministère insiste également sur le caractère strictement personnel et non transférable des billets, avec un contrôle rigoureux à l’entrée des stades.

Les représentations diplomatiques du Sénégal à Washington D.C., Ottawa et le consulat général à New York, en collaboration avec le comité ad hoc, assureront exclusivement la coordination et le suivi de l’opération.

Concernant d’éventuels matchs au Mexique, les modalités d’accompagnement seront ajustées en fonction de l’évolution de la compétition.

À travers cette initiative, le ministère lance un appel à une forte mobilisation de la diaspora sénégalaise afin de soutenir les Lions dans un esprit de patriotisme, de solidarité et de fair-play.