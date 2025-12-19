Dakar Dem Dikk renoue avec la rentabilité après des années de turbulences

La société publique sénégalaise de transport affiche un redressement financier marqué, porté par la relance de l’exploitation et la croissance des segments interurbain et international. Mais le poids de la dette et de la masse salariale demeure un défi structurel.

Après une longue période de difficultés, Dakar Dem Dikk (DDD) amorce une sortie de crise. Des données internes arrêtées au 30 septembre 2025 montrent un solde budgétaire positif de 1,9 milliard FCFA, contre un déficit de 1,2 milliard FCFA à la même période en 2024. Le retournement est d’autant plus notable que la société accusait encore une perte de 17,9 milliards FCFA en 2023, avant de repasser dans le vert en 2024 avec un résultat de 3,8 milliards FCFA et un chiffre d’affaires de 14,4 milliards FCFA.

La dynamique est alimentée par une progression soutenue des produits d’exploitation, qui atteignent 20,5 milliards FCFA fin septembre 2025, contre 17,3 milliards FCFA un an plus tôt. La croissance est tirée par le segment interurbain, en hausse de 8 %, et surtout par le transport international, dont les revenus ont bondi de 40 %.

Sur le plan opérationnel, la montée en charge est tangible. À fin septembre 2025, DDD a parcouru 15,3 millions de kilomètres et transporté 26,6 millions de voyageurs. « Nous avons remis la production au cœur de l’efficacité », explique Assane Mbengue, directeur général de l’entreprise, soulignant la réorganisation de la direction de l’exploitation, désormais unifiée. Cette centralisation a permis une meilleure gestion des ressources humaines et du parc d’autobus, ainsi qu’une harmonisation des procédures dans ce qu’il qualifie de « poumon stratégique » de l’entreprise.

Ces performances ont conduit les autorités à accorder une prime de rendement de 7 %, signe d’une reconnaissance politique du redressement. Mais le tableau reste contrasté. La société demeure lourdement endettée, avec plus de 50 milliards FCFA liés aux acquisitions de bus via l’État, dont les modalités de prise en charge ne sont pas encore clarifiées. « Malgré cette contrainte, nous avons pu apurer 2,15 milliards FCFA en une année », précise M. Mbengue.

Autre enjeu majeur : la masse salariale. Avec 2 921 employés au 30 septembre 2025, la charge salariale s’élève à 10,3 milliards FCFA. La direction reconnaît un « fait de structure » et plaide pour une discipline accrue, là encore en replaçant la productivité au centre du modèle.

La question de la rémunération du service public (RSP) reste également sensible. DDD estime que la compensation versée par l’État devrait dépasser 20 milliards FCFA pour refléter l’ampleur réelle du service rendu, alors que le nombre de voyageurs est passé, selon la direction, de 25 000 à 150 000 par jour, dans un contexte de demande croissante.

À moyen terme, la transformation numérique constitue le chantier stratégique. L’entreprise vise une digitalisation intégrale de ses services d’ici le premier semestre 2026, avec des bus connectés et la disparition progressive du paiement manuel à bord. « Le numérique est devenu incontournable », affirme le directeur général, convaincu que cette transition renforcera à la fois l’efficacité opérationnelle et l’expérience client.

Pour Dakar Dem Dikk, l’embellie actuelle marque un tournant. Reste à savoir si la discipline financière, la réforme de la RSP et la modernisation technologique permettront de consolider durablement ce redressement, dans un secteur où les équilibres économiques restent fragiles.