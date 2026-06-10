Fin du match : le Sénégal et l’Arabie saoudite se quittent sur un score nul et vierge (0-0)

XALIMANEWS: À quelques jours de leur entrée en lice à la Coupe du monde 2026 face à la France, les Lions du Sénégal ont été tenus en échec par l’Arabie saoudite (0-0) lors de leur dernier match de préparation. ￼

Si le score vierge ne permet pas de dégager beaucoup d’enseignements sur le plan offensif, cette rencontre a tout de même offert plusieurs motifs de satisfaction au sélectionneur Pape Thiaw. Le principal point noir reste l’expulsion de Nicolas Jackson, auteur d’un carton rouge qui a compliqué la fin de match des Lions. ￼

En revanche, les retours de Kalidou Koulibaly et Idrissa Gana Gueye constituent une excellente nouvelle. Tous deux de retour de blessure, ils sont entrés en jeu et ont affiché une condition physique rassurante, laissant penser qu’ils seront opérationnels pour le rendez-vous très attendu contre les Bleus. ￼

À l’approche du premier match du Mondial, le Sénégal peut donc retenir la solidité défensive affichée face aux Saoudiens et surtout le retour de deux cadres essentiels du groupe. Désormais, tous les regards sont tournés vers l’affiche contre la France, qui marquera le véritable début de l’aventure mondiale des Lions de la Teranga.