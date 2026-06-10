A la UneLes lions

Fin du match : le Sénégal et l’Arabie saoudite se quittent sur un score nul et vierge (0-0)

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
1 Min Read

XALIMANEWS: À quelques jours de leur entrée en lice à la Coupe du monde 2026 face à la France, les Lions du Sénégal ont été tenus en échec par l’Arabie saoudite (0-0) lors de leur dernier match de préparation. ￼

Si le score vierge ne permet pas de dégager beaucoup d’enseignements sur le plan offensif, cette rencontre a tout de même offert plusieurs motifs de satisfaction au sélectionneur Pape Thiaw. Le principal point noir reste l’expulsion de Nicolas Jackson, auteur d’un carton rouge qui a compliqué la fin de match des Lions. ￼

En revanche, les retours de Kalidou Koulibaly et Idrissa Gana Gueye constituent une excellente nouvelle. Tous deux de retour de blessure, ils sont entrés en jeu et ont affiché une condition physique rassurante, laissant penser qu’ils seront opérationnels pour le rendez-vous très attendu contre les Bleus. ￼

À l’approche du premier match du Mondial, le Sénégal peut donc retenir la solidité défensive affichée face aux Saoudiens et surtout le retour de deux cadres essentiels du groupe. Désormais, tous les regards sont tournés vers l’affiche contre la France, qui marquera le véritable début de l’aventure mondiale des Lions de la Teranga.

DEPECHES

Match amical international – Sénégal vs Arabie saoudite: Une composition ambitieuse pour les Lions : coup d’envoi à 23h GMT (18h heure locale)
Escalade entre Washington et Téhéran : une nouvelle frappe américaine ravive les tensions
Contrôle de sécurité des Lions : la FSF clarifie la vidéo devenue virale
Assemblée nationale : Me Bathily explique pourquoi Sonko conserve ses droits de député
Share This Article
Previous Article Le Sénégal mobilise sa diaspora : 400 billets par match pour soutenir les Lions en Amérique du Nord
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneActualites

“J’ai failli y laisser ma peau” Les Secrets Pour élire Diomaye: Le Récit Déchirant d’Amadou Ba

By
Xalima
ActualitesXalima TV

CÉLÉBRATIONS CENTENAIRES : Wade raconté par son chauffeur Diagna Diop

By
Xalima
A la UneXalima TV

Rupture Sonko – Diomaye : Pourquoi La Cohabitation Est Une Chance Pour Le Sénégal (Amadou Bâ)

By
Xalima
ActualitesXalima TV

Aminata Touré « La démocratie, il faut la laisser fonctionner »

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneLes lions

Sénégal – Arabie saoudite : dernier test grandeur nature pour les Lions avant le Mondial 2026

A la UnePolitique

Réintégration d’Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale : l’opposition saisit le Conseil constitutionnel (Communiqué)

Les lions

Kalidou Koulibaly : « Le Sénégal peut réaliser une grande Coupe du monde »

A la UneÉconomie

Dette : le Sénégal accélère et envoie un signal fort avant la mission du FMI

Previous Next
A LIRE AUSSI
A la Une Les lions

Fin du match : le Sénégal et l’Arabie saoudite se quittent sur un score nul et vierge (0-0)

Sports

Le Sénégal mobilise sa diaspora : 400 billets par match pour soutenir les Lions en Amérique du Nord

A la Une Sports

Match amical international – Sénégal vs Arabie saoudite: Une composition ambitieuse pour les Lions : coup d’envoi à 23h GMT (18h heure locale)

Lutte

Sanction de Reug Reug : Gris Bordeaux exige que la Fédération se fonde sur le règlement

Les lions

Contrôle de sécurité des Lions : la FSF clarifie la vidéo devenue virale