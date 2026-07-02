Pape Thiaw : cinq mois sans salaire, contrat signé quelques heures avant le match contre la Norvège ? Les révélations de Sport News Africa

XALIMANEWS: Le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, aurait vécu une situation particulièrement délicate à la veille du match décisif face à la Norvège. Selon Sport News Africa, le technicien sénégalais est resté sans contrat officiel depuis février 2026 et aurait accumulé près de cinq mois d’arriérés de salaire avant que sa situation ne soit régularisée dans l’urgence.

Le média spécialisé affirme que ce n’est qu’après la publication de ses révélations sur la situation administrative du sélectionneur que les salaires impayés auraient été versés. Toutefois, si Pape Thiaw avait déclaré en conférence de presse que « tout est rentré dans l’ordre », son nouveau contrat n’aurait pas encore été signé à ce moment-là, toujours selon la même source.

Sport News Africa indique que la signature du contrat serait finalement intervenue seulement quelques heures avant le coup d’envoi de la rencontre contre la Norvège. Le média évoque une série de négociations de dernière minute entre les représentants du sélectionneur et la Fédération sénégalaise de football (FSF), sur fond de désaccords administratifs. La direction de la fédération, dirigée par son secrétaire général Abdoulaye Sow, aurait retardé l’officialisation du contrat jusqu’à l’approche immédiate du match.

Face à cette situation, l’entourage de Pape Thiaw aurait même envisagé que le sélectionneur ne prenne pas place sur le banc de touche si aucun accord n’était trouvé. Une hypothèse qui aurait accentué la pression sur les dirigeants de la FSF, à quelques heures d’une rencontre capitale pour les Lions.

« C’est un coach qui était en train de faire ses valises à six heures d’un match », confie une source citée par Sport News Africa. « Vous imaginez préparer une rencontre dans ces conditions ? Il n’y avait pas un cadre sain pour travailler avec une telle défiance de la part de ses dirigeants », poursuit cette même source.

Toujours selon Sport News Africa, un ultime désaccord autour d’une clause ajoutée tardivement au contrat aurait retardé davantage la conclusion des discussions. Le document aurait finalement été signé environ cinq heures avant le coup d’envoi, en présence du secrétaire général de la FSF, des représentants des différentes parties ainsi que d’un conseiller de la Présidence de la République.

À ce stade, ces informations proviennent exclusivement de Sport News Africa. La Fédération sénégalaise de football n’a pas, pour l’heure, communiqué publiquement sur ces révélations.