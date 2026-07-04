Ousmane Sonko annonce plus de 160 millions FCFA récoltés grâce à la vente des cartes de Pastef

XALIMANEWS: Le leader de Pastef, Ousmane Sonko, s’est exprimé ce samedi au siège du parti à l’occasion de l’opération de vente des cartes de membre, qui a mobilisé de nombreux militants venus en masse.

Face à ses partisans, il a révélé que plus de 160 millions de FCFA ont déjà été récoltés grâce à cette campagne de vente des cartes.

Profitant de cette occasion, Ousmane Sonko a salué la forte mobilisation des militants avant de déclarer en wolof : « Dolé gi Pastef am, Pastef sax xamuko. », une formule mettant en avant, selon lui, la force et le potentiel du parti