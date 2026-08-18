Où va le Sénégal, mon beau pays.

Le Sénégal, terre de Téranga, de spiritualité et de résistance, se trouve aujourd’hui face à un défi historique : tracer la voie d’un avenir qui honore son passé tout en répondant aux aspirations de son peuple.

Entre les promesses non tenues, les inégalités persistantes et les opportunités inexploitées, notre nation semble parfois perdre de vue son âme profonde. Pourtant, le Sénégal a tout pour réussir : une jeunesse dynamique, des ressources naturelles abondantes, une tradition de dialogue et de paix sociale, et une foi inébranlable, incarnée par des villes comme Touba, symbole de travail, de dévotion et de solidarité.

Alors, où va le Sénégal ? Et surtout, comment y aller ensemble ?

Le constat est clair : notre économie reste sous dépendance, avec une monnaie, le franc CFA, arrimée à l’euro et sous le contrôle d’institutions étrangères. Comment un pays peut-il prétendre à la souveraineté quand il ne maîtrise pas sa propre monnaie ?

L’eau, source de vie, est une richesse mal partagée. Des millions de Sénégalais n’y ont toujours pas accès. À Touba, à Diourbel, à Kaolack, ou dans les zones rurales de la Casamance, les populations souffrent encore du manque d’eau potable ou d’irrigation pour leurs cultures. Pourtant, des infrastructures comme le barrage de Diama existent. Leur gestion manque souvent de vision globale et d’équité. C’est pourquoi, dans le cadre de notre programme « Le Chemin de l’Espoir », nous prévoyons la construction d’une usine de dessalinisation à Potou pour répondre à ces besoins.

Avec 60 % de la population âgée de moins de 25 ans, le Sénégal a une chance historique. Pourtant, le chômage des jeunes reste endémique, et l’exode rural vide nos campagnes de leurs forces vives. L’éducation et la formation professionnelle doivent être repensées pour préparer nos jeunes aux défis de demain.

Le nom même de notre pays, « Sénégal », ne provient d’aucune de nos langues nationales. Il est temps de nous réapproprier notre histoire, notre culture et notre héritage. Touba, avec son message de paix et de travail, peut être le cœur battant de cette renaissance identitaire.

Face à ces défis, le Parti NADEMS propose une alternative claire : un Sénégal souverain, uni et prospère, où chaque citoyen a sa place, et où les ressources du pays profitent à tous. Notre vision, « Le Chemin de l’Espoir et Touba d’Abord », place l’eau au centre de notre programme politique, économique et social.

L’eau doit être un droit, pas un privilège. Nous proposons de généraliser l’accès à l’eau potable dans tout le pays, en commençant par Touba, Diourbel et Kaolack, via des infrastructures comme le barrage de Diama et l’usine de dessalinisation de Potou. Nous développerons l’irrigation pour l’agriculture, la pêche durable et l’aquaculture, afin de créer des emplois et assurer la sécurité alimentaire. Nous impliquerons les communautés locales dans la gestion de l’eau, pour renforcer la transparence et la responsabilité collective.

Notre économie doit être au service du peuple. Nous valoriserons le franc CFA comme une monnaie indépendante, ou travaillerons vers une monnaie africaine commune, pour retrouver notre souveraineté financière. Nous investirons dans les secteurs porteurs comme l’agriculture, les énergies renouvelables et le tourisme culturel, notamment autour de Touba et des lieux saints. Nous soutiendrons les PME et les coopératives, surtout celles portées par les jeunes et les femmes.

Nous réformerons l’éducation pour l’adapter aux besoins du marché du travail, avec un accent sur les formations professionnelles et l’entrepreneuriat. Nous créerons des emplois décents dans les secteurs de l’eau, de l’agriculture et des énergies vertes. Nous encouragerons la citoyenneté active à travers des programmes comme « Ensemble Nous Pouvons », pour que chaque Sénégalais se sente acteur du changement.

Touba incarne les valeurs de travail, de foi et de solidarité prônées par Cheikh Ahmadou Bamba. En plaçant Touba au centre de notre développement, nous envoyons un message fort : le Sénégal peut allier tradition et modernité, spiritualité et progrès matériel.

Le Sénégal n’a pas besoin de sauveurs. Il a besoin de leaders visionnaires et de citoyens engagés. Nous proposons de lancer un grand chantier national pour l’eau, un plan décennal pour garantir l’accès à l’eau potable et à l’irrigation à tous les Sénégalais. Nous créerons un fonds souverain pour le développement, alimenté par une partie des recettes minières et pétrolières, pour financer des projets structurants comme les infrastructures hydriques. Nous organiserons des états généraux de la jeunesse pour écouter leurs attentes et co-construire des solutions en matière d’emploi, de formation et d’entrepreneuriat. Enfin, nous relancerons le débat sur notre identité nationale.

Le Sénégal de demain doit être un pays où chaque enfant a accès à l’eau, à l’éducation et à un avenir prometteur. Où chaque jeune trouve sa place dans la société, par le travail et l’innovation. Où chaque région, de Dakar à Tambacounda, de Saint-Louis à Ziguinchor, bénéficie équitablement des ressources du pays. Où notre culture, notre spiritualité et notre histoire sont les fondements de notre développement.

« Le Chemin de l’Espoir » n’est pas qu’un slogan. C’est une vision, une feuille de route, et surtout, un engagement. Ensemble, avec foi, travail et solidarité, nous pouvons faire du Sénégal une nation souveraine, unie et prospère.

Un peuple qui maîtrise son eau, son économie et son destin est un peuple libre.

Samba Kara NDIAYE, président du Parti NADEMS.