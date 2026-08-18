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Quitter le confort pour servir son pays : la leçon que le Sénégal ignore Hommage à Dr Mabouba Diagne

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Dans un contexte où le débat public est souvent dominé par les considérations politiques et les rivalités partisanes, il est parfois utile de s’arrêter sur le parcours de celles et ceux qui ont choisi de mettre leur expertise au service de la nation.

C’est dans cet esprit que je souhaite rendre hommage à Dr Mabouba Diagne, dont la trajectoire professionnelle illustre l’excellence, le mérite et l’engagement au service du développement de l’Afrique. Expert international en finance et en développement, il cumule plus de vingt années d’expérience dans la banque d’investissement et les institutions financières internationales. Son parcours l’a conduit à occuper des fonctions stratégiques au sein de grandes organisations financières opérant à l’échelle du continent africain et au-delà.

Au fil de sa carrière, Dr Mabouba Diagne a participé à la structuration et au financement de projets majeurs, développant une connaissance approfondie des mécanismes économiques, des investissements et des défis liés au développement des États africains. Cette expérience lui a permis de bâtir un réseau solide auprès des principales institutions financières régionales et internationales.

Mais ce qui distingue particulièrement son parcours, c’est la décision qu’il a prise de quitter une carrière internationale confortable pour répondre à l’appel du service public. En 2024, il accepte d’intégrer le gouvernement du Sénégal en qualité de ministre de l’Agriculture et de l’Élevage, faisant ainsi le choix du devoir plutôt que celui du confort.

Cette décision mérite d’être saluée. Elle rappelle qu’au-delà des intérêts personnels, certains hommes et femmes continuent de croire qu’il est possible de contribuer concrètement à la transformation de leur pays. Dans un environnement souvent marqué par les critiques, les résistances administratives et les calculs politiques, l’engagement de technocrates compétents demeure essentiel pour faire avancer les réformes et améliorer l’action publique.

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Le cas de Dr Mabouba Diagne soulève également une question plus large : quelle place le Sénégal accorde-t-il réellement à l’expertise et à la compétence dans la gestion de ses institutions ? Trop souvent, les considérations politiques prennent le pas sur les critères de performance, d’expérience et d’intégrité. Pourtant, le développement durable d’un pays repose avant tout sur la capacité à mobiliser les meilleurs profils aux postes stratégiques.

Le poste de président de conseil d’administration, comme toute fonction de gouvernance importante, ne devrait jamais être considéré comme une récompense politique ou honorifique. Il s’agit d’une responsabilité stratégique qui exige une solide expérience, une vision claire et un sens élevé de l’intérêt général.

L’exemple de Dr Mabouba Diagne doit également interpeller la diaspora sénégalaise. Des milliers de Sénégalais occupent aujourd’hui des postes de responsabilité dans les plus grandes entreprises, institutions financières et organisations internationales à travers le monde. Leur expertise constitue une richesse immense pour le pays. Encore faut-il créer les conditions permettant à ces compétences de revenir contribuer efficacement à la construction nationale.

Le Sénégal a besoin de bâtisseurs. Il a besoin d’hommes et de femmes capables de transformer les idées en résultats concrets, de privilégier l’intérêt général aux intérêts particuliers et de mettre leurs compétences au service du progrès collectif.

À Dr Mabouba Diagne, il convient d’adresser un message simple : ne regrettez jamais d’avoir fait le choix du Sénégal. Les nations se construisent grâce à celles et ceux qui acceptent de quitter leur zone de confort pour servir une cause plus grande qu’eux-mêmes. Votre parcours demeure une source d’inspiration pour toute une génération de cadres et de technocrates africains.

Par Etienne Kaficlan
Atlanta, Géorgie (États-Unis)

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