Hervé Renard quitte la tête de la sélection tunisienne

XALIMANEWS: C’est désormais officiel. Le sélectionneur français Hervé Renard a annoncé son départ de la sélection tunisienne à travers un message publié sur son compte Instagram, mettant ainsi un terme à son aventure avec les Aigles de Carthage.

Dans son message d’adieu, le technicien a exprimé sa gratitude envers la Fédération tunisienne et l’ensemble des acteurs qui l’ont accompagné durant son mandat.

« Avant de partir, je tiens à adresser mes plus sincères remerciements à la sélection tunisienne pour m’avoir permis de participer à la Coupe du Monde 2026. Ce fut un honneur de porter les couleurs de la Tunisie et de vivre cette expérience inoubliable.

Je souhaite le meilleur à cette équipe tunisienne pour l’avenir. Je suis convaincu qu’elle continuera à grandir, à faire vibrer tout un peuple et à écrire de belles pages de son histoire.

Merci à tous ceux qui m’ont accompagné tout au long de cette aventure. »

Nommé pour succéder à Sabri Lamouchi, Hervé Renard quitte ses fonctions après avoir dirigé la Tunisie lors de la Coupe du monde 2026. Son avenir reste pour l’instant inconnu, alors que plusieurs options pourraient s’offrir à l’entraîneur français dans les prochaines semaines