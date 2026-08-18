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Jean Michel Sène salue l’action du Parquet financier et appelle à faire toute la lumière sur les marchés publics

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Jean Michel Sène a réagi à la récente communication du Procureur de la République financier en exprimant sa satisfaction face à l’évolution des enquêtes portant sur plusieurs contrats publics impliquant des entreprises étrangères et des financements d’envergure.

Dans une déclaration rendue publique, il estime que les développements judiciaires actuels confirment les alertes qu’il avait lancées depuis plusieurs mois. « Nous nous réjouissons de la publication du communiqué du Procureur de la République financier », a-t-il affirmé, avant de rappeler un proverbe wolof : « Waxoon na ñu leen ko : yuuxu dina jibee fu ñu ko foogee wul », une manière de souligner que la vérité finit toujours par émerger.

Jean Michel Sène soutient avoir dénoncé un système présumé de détournement de deniers publics et de mauvaise gouvernance autour de plusieurs marchés attribués à des sociétés espagnoles. Il cite notamment les dossiers Intermaq, évalué à près de 85 milliards de FCFA, Liteyca, pour environ 50 milliards de FCFA, et AEE Power, dont les contrats représenteraient près de 91 milliards de FCFA.

Selon lui, ces opérations présentent des similitudes dans leur mode de fonctionnement et méritent un examen approfondi de la part des autorités judiciaires. L’ancien responsable affirme également que les rapports de la Cour des comptes et de l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) contiennent des éléments susceptibles d’éclairer l’opinion sur la gestion de ces marchés.

Jean Michel Sène indique avoir collaboré avec les enquêteurs en leur remettant les documents et pièces justificatives dont il dispose. « Face aux enquêteurs, nous avons remis toutes les pièces pouvant corroborer notre propos », a-t-il déclaré.

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Au-delà des procédures en cours, il appelle la justice à poursuivre son travail jusqu’à son terme afin d’établir les responsabilités éventuelles et de permettre aux citoyens de connaître la destination des fonds publics engagés dans ces différents projets.

Cette prise de position intervient dans un contexte marqué par une intensification des enquêtes financières et une volonté affichée des nouvelles autorités de renforcer la reddition des comptes dans la gestion des ressources publiques. Les conclusions des investigations en cours pourraient ainsi constituer un test important pour les institutions chargées de la lutte contre la corruption et les infractions économiques au Sénégal.

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