Pastef frappé par une vague de démissions, Diomaye poursuit son offensive politique

XALIMANEWS: paysage politique sénégalais continue d’être marqué par les tensions entre le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le parti Pastef dirigé par l’ancien Premier ministre et actuel président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko.

Selon plusieurs quotidiens parus ce jeudi, une vague de démissions secoue les rangs de Pastef, alimentant les spéculations sur un réalignement politique en faveur de la coalition présidentielle.

D’après WalfQuotidien, le chef de l’État « avait donné le ton » en engageant une « désonkorisation » à travers le limogeage de plusieurs responsables proches de Pastef. Depuis, le journal affirme qu’une succession de démissions est observée au sein du parti, plusieurs cadres choisissant de rejoindre la coalition présidentielle, avec des annonces largement relayées sur les réseaux sociaux.

Dans le même registre, Libération souligne que « Diomaye puise dans le Pastef », estimant que le rythme des départs s’est accéléré ces dernières heures. Le quotidien précise que les démissions touchent particulièrement la Jeunesse patriotique du Sénégal (JPS), l’une des principales structures de mobilisation du parti.

Pour sa part, Vox Populi décrit cette « saignée » comme un véritable « coup politique » orchestré par le président Bassirou Diomaye Faye afin d’affaiblir l’influence d’Ousmane Sonko au sein de Pastef.

Face à ces départs, la direction du parti tente toutefois de rassurer sa base. Le secrétaire national chargé de la communication de Pastef, Amadou Ba, relativise l’impact de ces démissions et affirme que la formation continue d’enregistrer « des centaines de milliers d’adhésions », signe, selon lui, d’une dynamique toujours favorable au parti.

Cette séquence politique intervient dans un contexte de reconfiguration du paysage politique sénégalais, marqué par la création du nouveau parti présidentiel et par une recomposition des alliances à l’approche des prochaines échéances électorales.