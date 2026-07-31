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Air Transat assurera désormais des vols Montréal-Dakar toute l’année

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XALIMANEWS: Bonne nouvelle pour la diaspora sénégalaise au Canada. La compagnie aérienne Air Transat a annoncé, ce vendredi 31 juillet 2026, que sa liaison directe entre Montréal et Dakar sera désormais opérée tout au long de l’année.

Lancée en juin 2026, cette desserte sans escale, unique liaison directe entre le Canada et l’Afrique subsaharienne, sera maintenue durant la saison hivernale 2026-2027 avec un vol hebdomadaire assuré chaque vendredi, du 30 octobre 2026 au 26 mars 2027.

Les vols seront opérés à bord d’un Airbus A330, l’appareil offrant la plus grande capacité de la flotte d’Air Transat. En période estivale, la compagnie continuera de proposer deux vols par semaine, renforçant ainsi les échanges entre les deux pays.

Pour Air Transat, cette décision répond avant tout à la forte demande de la diaspora sénégalaise installée au Québec, tout en facilitant les déplacements des voyageurs souhaitant rejoindre l’Afrique de l’Ouest.

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« Cette liaison joue un rôle important pour les communautés qui voyagent entre le Canada et le Sénégal. En la maintenant à l’année, nous souhaitons offrir davantage de continuité et de facilité à notre clientèle », a déclaré Sebastian Ponce, chef de la direction des revenus chez Transat.

Avec cette annualisation, la ligne Montréal-Dakar s’impose comme un axe stratégique pour les échanges humains, économiques et touristiques entre le Canada et le Sénégal.

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