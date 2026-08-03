Magal 2026 à Darou Mouhty : À Chikory, Borom Darou fédère la jeunesse autour de la foi et des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba

XALIMANEWS: Darou Mouhty – Envoyé spécial de Xalimasn.com – Si le Grand Magal de Touba a rassemblé des millions de fidèles dans la ville sainte, la célébration a également été marquée par une forte mobilisation à Darou Mouhty, plus précisément à Chikory. Comme chaque année, Mame Thierno Ibra Faty Mbacké, plus connu sous le nom de Borom Darou, a réuni une importante jeunesse venue vivre un moment de spiritualité, de fraternité et de communion.

Dès 9 heures, les fidèles affluent de toutes parts pour effectuer leur ziar auprès de Borom Darou. Dans une ambiance empreinte de recueillement, de nombreux jeunes, vêtus de tenues aux couleurs rouge et noir, convergent vers Chikory. « Le rouge et le noir symbolisent les couleurs des Baye Darou », explique Kalamou, rencontré par la rédaction de Xalimasn.com.

Très vite, les lieux sont envahis par une impressionnante marée humaine. Autour des thiant, les chants religieux résonnent tandis que les jeunes célèbrent le Magal dans une ambiance mêlant ferveur spirituelle, joie et fraternité. Une démonstration de l’attachement de cette jeunesse aux valeurs léguées par Cheikh Ahmadou Bamba.

Pendant ce temps, dans les rues et maisons, les femmes s’activent à préparer les berndé, repas traditionnellement offerts aux visiteurs et aux talibés. Un élan de générosité qui traduit l’esprit de partage et de solidarité propre au Magal.

Comme à son habitude, Borom Darou a livré un message à ses disciples. Il les a invités à demeurer sur la voie tracée par Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, en cultivant la foi, la soumission à Dieu, le travail, l’humilité, la discipline et le respect des enseignements du fondateur du mouridisme.

En fin d’après-midi, entre 17 et 18 heures, Chikory change de visage avec “Takussanu Chikory”, un rendez-vous devenu incontournable. Les jeunes y créent une ambiance exceptionnelle à travers les chants religieux, les récitals et les retrouvailles fraternelles, faisant de ce moment l’un des temps forts du Magal à Darou Mouhty.

Profitant de ce déplacement, la rédaction de Xalimasn.com a également effectué un ziar aux mausolées de Mame Thierno Faty Mbacké, fondateur de la ville sainte de Darou Mouhty sur instruction de son frère aîné et guide, Cheikh Ahmadou Bamba, ainsi qu’au mausolée de Sokhna Mberry Seye, plus connue sous le nom de Mame Marema Seye

À travers cette mobilisation, Borom Darou confirme son rôle de guide spirituel capable de rassembler les jeunes autour de l’essentiel. Dans un contexte où la jeunesse est confrontée à de nombreux défis, Chikory apparaît, le temps du Magal, comme un véritable cadre de transmission des valeurs de foi, de paix, de solidarité et de soumission à Dieu, conformément au message universel de Cheikh Ahmadou Bamba.

PIDvito