Le gouvernement lance un réseau d’experts pour renforcer l’action publique

Le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lô, a lancé l’initiative « Communautés de pratique auprès de la Primature », un dispositif destiné à mobiliser les compétences nationales et de la diaspora afin d’améliorer durablement l’efficacité de l’action publique.

Cette initiative s’inscrit dans une démarche de valorisation de l’expertise nationale au service des priorités gouvernementales. Elle vise à réunir des spécialistes issus de différents domaines pour contribuer, de manière bénévole, à l’élaboration des politiques publiques et au partage des connaissances.

Selon le document de présentation, les Communautés de pratique auront pour mission d’appuyer la prise de décision publique, de renforcer l’efficience des politiques gouvernementales, de favoriser l’intelligence collective et de développer le Knowledge Management, considéré comme un levier essentiel de modernisation de l’administration.

Le dispositif est ouvert aux experts en activité au Sénégal, aux Sénégalais résidant à l’étranger ainsi qu’aux experts retraités. L’objectif est de mettre en réseau ces compétences afin qu’elles puissent apporter leur expérience et leurs connaissances aux différents chantiers de transformation du pays.