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Grand Magal : Hizbut Tarqiyyah veut diffuser le message de Cheikh Ahmadou Bamba dans toutes les langues

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XALIMANEWS: Touba – Le responsable moral du Dahira Hizbut Tarqiyyah, Serigne Youssou Diop, a lancé un vibrant appel à l’unité, à la fraternité et au dialogue entre les musulmans, ce dimanche à Touba, à l’occasion du colloque scientifique organisé en l’honneur des hôtes internationaux du Grand Magal 2026.

Placée sous le thème « Cheikh Ahmadou Bamba, au regard des chercheurs du monde », cette rencontre a réuni des universitaires et chercheurs venus de plusieurs pays pour réfléchir à la portée universelle de l’œuvre et du message du fondateur du mouridisme.

Dans son intervention, Serigne Youssou Diop a salué l’initiative du comité d’organisation, estimant qu’elle traduit la volonté de faire rayonner le Grand Magal au-delà des frontières du Sénégal.

« Le Magal de Touba constitue un abreuvoir pour l’humanité tout entière et offre l’occasion de faire connaître un islam authentique, fondé sur les valeurs de paix, de fraternité et de solidarité », a-t-il déclaré.

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Le responsable moral du Dahira Hizbut Tarqiyyah a également rendu hommage au président du comité d’organisation, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, pour les efforts consentis dans la réussite de cette rencontre scientifique.

Insistant sur les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, il a rappelé que le fondateur du mouridisme avait toujours prôné le respect entre musulmans et rejeté toute forme de haine.

« Cheikh Ahmadou Bamba a toujours interdit à ses disciples de cultiver la haine envers quiconque proclame la profession de foi musulmane », a-t-il martelé, soulignant que les différences constituent une richesse lorsqu’elles nourrissent le dialogue plutôt que les divisions.

Abordant les défis contemporains, Serigne Youssou Diop a estimé que les nouvelles technologies, notamment l’intelligence artificielle, représentent une opportunité majeure pour la transmission du savoir.

« La barrière linguistique n’existe pratiquement plus. L’essentiel est que les connaissances puissent être partagées », a-t-il affirmé.

Dans cette dynamique, il a recommandé que les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba soient traduits et diffusés dans toutes les langues, avec une attention particulière portée aux langues africaines, afin de rendre ce patrimoine spirituel accessible au plus grand nombre.

Selon lui, cette diversité linguistique constitue un levier essentiel pour renforcer le dialogue entre les peuples tout en préservant les identités culturelles autour d’un même message de paix, de tolérance et de spiritualité.

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