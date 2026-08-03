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Le Magal, entre ferveur populaire et rayonnement universel

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XALIMANEWS: Une fois de plus, Touba a vécu au rythme d’une foi inébranlable. Des millions de fidèles ont convergé vers la cité religieuse pour commémorer le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, dans une atmosphère mêlant recueillement, prières et profonde dévotion.

Au-delà de l’impressionnante mobilisation populaire, cette édition du Magal a rappelé que l’événement dépasse largement le cadre d’un simple rassemblement religieux. Il s’affirme comme un rendez-vous spirituel majeur, mais aussi comme un espace de réflexion sur l’héritage intellectuel et moral du fondateur du mouridisme.

Les échanges scientifiques organisés en marge de la célébration ont mis en lumière l’actualité de la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba. Des chercheurs issus de plusieurs pays ont revisité son œuvre, témoignant de l’intérêt croissant que suscite son message bien au-delà des frontières du Sénégal.

La figure du Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a également été saluée pour son engagement en faveur du bien commun et de la préservation des valeurs héritées de Cheikh Ahmadou Bamba.

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Dans le même élan, plusieurs voix ont insisté sur la portée universelle du Magal. Présenté comme une source d’inspiration pour toute l’humanité, cet événement continue de promouvoir des valeurs d’unité, de fraternité, de paix et de dialogue, confirmant ainsi que le message de Cheikh Ahmadou Bamba demeure plus que jamais vivant et universel.

PIDVITO

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