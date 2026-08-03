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Justice : Clôture de l’information judiciaire dans l’affaire Pape Cheikh Diallo et coaccusés

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Justice : Clôture de l’information judiciaire dans l’affaire Pape Cheikh Diallo et coaccusés

Le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye a officiellement prononcé la clôture de l’information judiciaire dans le dossier impliquant Pape Cheikh Diallo ainsi que 87 autres personnes, marquant une étape importante dans cette affaire à forte résonance judiciaire.

Selon des sources judiciaires, les personnes mises en cause sont poursuivies pour plusieurs chefs d’accusation graves, notamment association de malfaiteurs, transmission volontaire du VIH/SIDA, actes contre nature, mise en danger de la vie d’autrui, blanchiment de capitaux ainsi que diverses infractions liées à la drogue.

La clôture de l’instruction signifie que le juge d’instruction estime avoir réuni suffisamment d’éléments pour permettre au dossier de passer à l’étape suivante de la procédure. Toutefois, avant toute décision finale, un délai légal est accordé aux avocats des différentes parties afin de consulter le dossier et formuler, le cas échéant, leurs observations ou requêtes.

À l’issue de cette période, le dossier sera transmis au parquet, qui décidera des suites à donner, notamment un éventuel renvoi devant une juridiction de jugement.

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Cette affaire, qui implique un nombre important de prévenus et des accusations particulièrement sensibles, continue de susciter une vive attention de l’opinion publique. Les prochains développements judiciaires seront donc suivis de près.

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