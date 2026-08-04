Me Moussa Sarr à Rebeuss en pleine soirée : les raisons d’une visite surprise

XALIMANEWS: Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Moussa Sarr, a effectué, dans la soirée du lundi 3 août 2026, une visite inopinée à la Maison d’arrêt de Rebeuss. Arrivé sur les lieux aux alentours de 21 heures, il a tenu à constater personnellement les conditions de détention des prisonniers, avec un accent particulier sur la question du paquetage, au cœur de nombreuses préoccupations.

Pour cette descente de terrain, le Garde des Sceaux était accompagné de plusieurs hauts responsables du secteur judiciaire, notamment son directeur de cabinet, le directeur des Affaires criminelles et des Grâces, le procureur général près la Cour d’appel de Dakar, les doyens des juges d’instruction des tribunaux de Grande Instance Hors Classe de Dakar et de Pikine-Guédiawaye, le doyen des juges d’instruction du Pool judiciaire financier, le directeur général de l’Administration pénitentiaire ainsi que son conseiller technique, également porte-parole du ministère.

La délégation a visité les chambres 3, 4, 9, 10, 14 et 43, identifiées comme les plus surpeuplées de l’établissement pénitentiaire.

Selon le ministère de la Justice, cette visite s’inscrit dans la volonté de Me Moussa Sarr d’assurer un suivi direct des conditions de détention dans les prisons du pays. Elle vise également à mieux appréhender les réalités auxquelles sont confrontés les détenus et les personnels pénitentiaires, tout en poursuivant les réformes engagées pour une humanisation du milieu carcéral, dans le respect des impératifs de sécurité et de la dignité humaine.