A la UneActualites

Visite inopinée du ministre de la Justice à la Maison d’arrêt de Rebeuss : focus sur les conditions de détention

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
2 Min Read

Dakar, 4 août 2026 – Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Moussa Sarr, a effectué dans la soirée du lundi 3 août une visite inopinée à la Maison d’arrêt de Rebeuss. Arrivé sur les lieux aux environs de 21 heures, le ministre a tenu à constater de visu les conditions de détention des prisonniers, avec un accent particulier sur la question du paquetage, objet de nombreuses préoccupations ces derniers mois.

Cette descente sur le terrain s’inscrit dans une démarche de proximité et de suivi direct des réalités carcérales. Le Garde des Sceaux était accompagné d’une importante délégation composée notamment de son Directeur de Cabinet, du Directeur des Affaires criminelles et des Grâces, du Procureur général près la Cour d’appel de Dakar, ainsi que de plusieurs doyens des juges d’instruction issus de différentes juridictions, dont le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, celui de Pikine-Guédiawaye et le Pool judiciaire financier. Le Directeur général de l’Administration pénitentiaire et le Conseiller technique du ministre, également porte-parole du ministère, étaient également présents.

Au cours de cette visite, la délégation a inspecté plusieurs chambres identifiées comme étant les plus surpeuplées, notamment les chambres 3, 4, 9, 10, 14 et 43. Ces espaces illustrent, selon plusieurs observateurs, les défis persistants liés à la surpopulation carcérale dans les établissements pénitentiaires du pays.

À travers cette initiative, le ministre de la Justice réaffirme sa volonté de suivre personnellement les conditions de détention, d’évaluer les contraintes auxquelles font face les détenus ainsi que les agents pénitentiaires, et de poursuivre les réformes engagées. L’objectif affiché demeure l’humanisation des prisons, dans le respect des impératifs de sécurité et de la dignité humaine.

DEPECHES

Fonction publique : au-delà des règles, la question du management humain
Déclaration de patrimoine : l’OFNAC fait le point et annonce la publication imminente des listes
Lutte contre le Tabac : la Côte d’Ivoire prend une décision historique qui pourrait inspirer toute l’Afrique
Me Moussa Sarr à Rebeuss en pleine soirée : les raisons d’une visite surprise

Cette visite surprise pourrait marquer une étape supplémentaire dans les efforts du gouvernement visant à améliorer le système carcéral sénégalais, régulièrement critiqué pour ses conditions de détention jugées difficiles.

Share This Article
Previous Article Me Moussa Sarr à Rebeuss en pleine soirée : les raisons d’une visite surprise
Next Article AOÛT, LE MOIS DE TOUS LES VERDICTS POUR LE FOOTBALL SÉNÉGALAIS
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

CelebritesXalima TV

Positive Black Soul – PBS 37

By
Xalima
Xalima TV

Enquête : dans la tête des hauts potentiels intellectuels

By
Xalima
Xalima TV

Les 5 Habitudes qui Transforment un CERVEAU DISPERSÉ en un CERVEAU IMPARABLE

By
Xalima
Xalima TV

Comment Rester fort quand tout s’effondre (Serigne Sam Mbaye)

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

Le gouvernement lance un réseau d’experts pour renforcer l’action publique

A la UneActualites

Magal de Touba : l’État promet investissements et vigilance routière

A la UneCelebrites

Justice : Clôture de l’information judiciaire dans l’affaire Pape Cheikh Diallo et coaccusés

A la UneSociete

Magal 2026 à Darou Mouhty : À Chikory, Borom Darou fédère la jeunesse autour de la foi et des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Équipe du Sénégal : la FSF affine sa liste de sélectionneurs, Patrick Vieira, Omar Daf et Hervé Renard en tête

Sports

AOÛT, LE MOIS DE TOUS LES VERDICTS POUR LE FOOTBALL SÉNÉGALAIS

Sports

Football sénégalais : un accord trouvé entre la FSF et Patrick Vieira, en attente de clarification du dossier Pape Thiaw

A la Une Sports

‎CAN féminine 2026 : le Sénégal quitte la compétition, le Maroc et l’Algérie en quarts

A la Une Sports

Refus de paiement des émoluments de Pape Thiaw : l’État renvoie la facture à la FSF