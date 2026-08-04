Visite inopinée du ministre de la Justice à la Maison d’arrêt de Rebeuss : focus sur les conditions de détention

Dakar, 4 août 2026 – Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Moussa Sarr, a effectué dans la soirée du lundi 3 août une visite inopinée à la Maison d’arrêt de Rebeuss. Arrivé sur les lieux aux environs de 21 heures, le ministre a tenu à constater de visu les conditions de détention des prisonniers, avec un accent particulier sur la question du paquetage, objet de nombreuses préoccupations ces derniers mois.

Cette descente sur le terrain s’inscrit dans une démarche de proximité et de suivi direct des réalités carcérales. Le Garde des Sceaux était accompagné d’une importante délégation composée notamment de son Directeur de Cabinet, du Directeur des Affaires criminelles et des Grâces, du Procureur général près la Cour d’appel de Dakar, ainsi que de plusieurs doyens des juges d’instruction issus de différentes juridictions, dont le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, celui de Pikine-Guédiawaye et le Pool judiciaire financier. Le Directeur général de l’Administration pénitentiaire et le Conseiller technique du ministre, également porte-parole du ministère, étaient également présents.

Au cours de cette visite, la délégation a inspecté plusieurs chambres identifiées comme étant les plus surpeuplées, notamment les chambres 3, 4, 9, 10, 14 et 43. Ces espaces illustrent, selon plusieurs observateurs, les défis persistants liés à la surpopulation carcérale dans les établissements pénitentiaires du pays.

À travers cette initiative, le ministre de la Justice réaffirme sa volonté de suivre personnellement les conditions de détention, d’évaluer les contraintes auxquelles font face les détenus ainsi que les agents pénitentiaires, et de poursuivre les réformes engagées. L’objectif affiché demeure l’humanisation des prisons, dans le respect des impératifs de sécurité et de la dignité humaine.

Cette visite surprise pourrait marquer une étape supplémentaire dans les efforts du gouvernement visant à améliorer le système carcéral sénégalais, régulièrement critiqué pour ses conditions de détention jugées difficiles.