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Lutte contre le Tabac : la Côte d’Ivoire prend une décision historique qui pourrait inspirer toute l’Afrique

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XALIMANEWS: La Côte d’Ivoire franchit une nouvelle étape dans la lutte contre le tabagisme. Le pays est devenu le deuxième État africain, après l’Île Maurice, à imposer le paquet neutre pour les produits du tabac, une mesure visant à réduire l’attractivité des cigarettes, notamment auprès des jeunes.

L’annonce a été saluée par l’organisation Campaign for Tobacco-Free Kids, qui parle d’une « avancée majeure » pour la santé publique sur le continent.

Selon Bintou Camara Bityeik, vice-présidente chargée des programmes Afrique de l’organisation, toutes les cigarettes commercialisées en Côte d’Ivoire devront désormais respecter les nouvelles exigences relatives au paquet neutre, conformément aux recommandations de la Convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la lutte antitabac.

Concrètement, les paquets seront uniformisés, sans logos, couleurs distinctives ni éléments promotionnels susceptibles de séduire les consommateurs. L’objectif est de priver l’industrie du tabac d’un de ses principaux outils de marketing.

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L’organisation rappelle que les fabricants de tabac ont longtemps misé sur des emballages attrayants pour promouvoir des produits hautement addictifs, ciblant en particulier les jeunes et les non-fumeurs.

Le paquet neutre prévoit des emballages standardisés en termes de couleur, de texture, de taille et de forme, tout en accordant une place plus importante aux avertissements sanitaires.

Pour Campaign for Tobacco-Free Kids, la décision de la Côte d’Ivoire constitue un signal fort en faveur de la santé publique et pourrait inspirer d’autres pays africains à adopter des mesures similaires afin de réduire la consommation de tabac et de mieux protéger les populations contre les stratégies marketing de l’industrie du tabac.

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