À Touba, le ministre de l’Intérieur porte le message de Diomaye : « La paix pour bâtir un Sénégal prospère »

XALIMANEWS: Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Mactar Cissé, a réaffirmé, lundi, l’engagement du gouvernement à poursuivre le renforcement des infrastructures de base à Touba. Il a également lancé un appel à une mobilisation collective pour lutter contre les accidents de la circulation et préserver l’ordre public, particulièrement lors des grands rassemblements religieux.

S’exprimant à l’occasion de la cérémonie officielle du Grand Magal de Touba 2026, le ministre a transmis les salutations du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ainsi que ses remerciements au khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké.

Mouhamadou Mactar Cissé a assuré que le chef de l’État reste pleinement engagé à concrétiser les promesses faites en faveur de la cité religieuse. Il a rappelé que le dialogue, la concertation, la paix et le vivre-ensemble demeurent au cœur de l’action présidentielle.

« Le message du président de la République est celui de la paix, afin de bâtir un Sénégal prospère », a-t-il déclaré.

Le ministre a par ailleurs insisté sur l’urgence de renforcer les dispositifs de prévention des accidents de la route, un enjeu majeur lors des grands événements religieux. Selon lui, les concertations engagées sur cette question doivent désormais se traduire par des mesures concrètes, notamment une meilleure organisation de la circulation, un renforcement du maintien de l’ordre public et une présence accrue des forces de défense et de sécurité sur les principaux axes routiers.

Au cours de son intervention, Mouhamadou Mactar Cissé a également rendu un vibrant hommage au fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, saluant son exemplarité, son sens du pardon, de la responsabilité et de la paix face aux épreuves de son existence.

Prenant la parole au nom du khalife général des mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké a exprimé les remerciements de Serigne Mountakha Mbacké au président de la République pour les efforts consentis par l’État dans la préparation et l’organisation du Grand Magal 2026