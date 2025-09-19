Affaire financière présumée : Ibrahima Ba entendu par la DIC, Seydou Dia libéré

L’enquête menée par la Division des investigations criminelles (DIC) dans une affaire présumée de malversations financières connaît un développement majeur. Ibrahima Ba, fils de l’ancien Premier ministre et candidat malheureux à la présidentielle de 2024, Amadou Ba, a été placé en garde à vue ce jeudi à Dakar, a-t-on appris de source policière.

Son nom est apparu dans le cadre d’une enquête sensible portant sur des mouvements de fonds suspects impliquant plusieurs personnalités du monde financier et politique. Les autorités n’ont pas encore communiqué sur les faits exacts reprochés à M. Ba, mais des sources proches du dossier évoquent des soupçons de blanchiment de capitaux et de trafic d’influence.

Dans le même dossier, Seydou Dia, cadre dirigeant de la filiale sénégalaise du groupe bancaire Ecobank, a été entendu ce jour par les enquêteurs de la DIC avant d’être relâché en fin d’après-midi. Selon une source judiciaire, sa déposition n’a, à ce stade, pas justifié de mesures coercitives.

L’affaire, encore largement couverte par le secret de l’instruction, suscite une attention particulière au vu de l’identité des personnes impliquées. Ibrahima Ba, bien qu’ayant un profil public discret, est perçu comme proche de certains réseaux d’affaires et d’anciens responsables du régime précédent.

La garde à vue peut être prolongée au-delà de 48 heures si des infractions économiques ou financières graves sont retenues. Aucune mise en examen ni inculpation n’a encore été officiellement annoncée.

Sollicité, le parquet n’a pour l’instant fait aucun commentaire sur le dossier. La défense d’Ibrahima Ba, quant à elle, affirme qu’aucun élément concret ne justifie cette mesure et dénonce une tentative de « pression politique » à l’approche d’échéances locales.