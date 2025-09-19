A la UneActualites

Affaire financière présumée : Ibrahima Ba entendu par la DIC, Seydou Dia libéré

diatiger
By
diatiger
No Comments
2 Min Read

L’enquête menée par la Division des investigations criminelles (DIC) dans une affaire présumée de malversations financières connaît un développement majeur. Ibrahima Ba, fils de l’ancien Premier ministre et candidat malheureux à la présidentielle de 2024, Amadou Ba, a été placé en garde à vue ce jeudi à Dakar, a-t-on appris de source policière.

Son nom est apparu dans le cadre d’une enquête sensible portant sur des mouvements de fonds suspects impliquant plusieurs personnalités du monde financier et politique. Les autorités n’ont pas encore communiqué sur les faits exacts reprochés à M. Ba, mais des sources proches du dossier évoquent des soupçons de blanchiment de capitaux et de trafic d’influence.

Dans le même dossier, Seydou Dia, cadre dirigeant de la filiale sénégalaise du groupe bancaire Ecobank, a été entendu ce jour par les enquêteurs de la DIC avant d’être relâché en fin d’après-midi. Selon une source judiciaire, sa déposition n’a, à ce stade, pas justifié de mesures coercitives.

L’affaire, encore largement couverte par le secret de l’instruction, suscite une attention particulière au vu de l’identité des personnes impliquées. Ibrahima Ba, bien qu’ayant un profil public discret, est perçu comme proche de certains réseaux d’affaires et d’anciens responsables du régime précédent.

La garde à vue peut être prolongée au-delà de 48 heures si des infractions économiques ou financières graves sont retenues. Aucune mise en examen ni inculpation n’a encore été officiellement annoncée.

DEPECHES

À Saint-Louis, le clergé sénégalais plaide pour une Église au service de la cohésion sociale
Richard Toll : une centrale biomasse pour valoriser le Typha Australis
Parc technologique de Diamniadio : Hélène Ndoukité Diouf sous contrôle judiciaire
Révocation confirmée : Barthélemy Dias perd définitivement la mairie de Dakar

Sollicité, le parquet n’a pour l’instant fait aucun commentaire sur le dossier. La défense d’Ibrahima Ba, quant à elle, affirme qu’aucun élément concret ne justifie cette mesure et dénonce une tentative de « pression politique » à l’approche d’échéances locales.

Share This Article
Previous Article Révocation confirmée : Barthélemy Dias perd définitivement la mairie de Dakar
Next Article Parc technologique de Diamniadio : Hélène Ndoukité Diouf sous contrôle judiciaire
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneDiaspora

Ousmane Sonko appelle la diaspora à s’engager dans le plan de relance

By
Xalima
DiasporaXalima TV

Redressement national : Ousmane Sonko sollicite un délai de trois ans

By
Xalima
A la UneXalima TV

Sonko : « Notre démarche n’est pas guidée par la vengeance, mais par la volonté de rendre justice »

By
Xalima
A la UneXalima TV

Sortie musclée de Wally Seck – lien avec Amadou Sall : Très Graves révélations de S.Saliou Guèye

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

Vision Sénégal 2050 : Ecobank promet un appui stratégique à l’État

A la UneActualites

Sonko appelle à une dynamique nouvelle autour des projets de réforme

A la UneActualites

Transparence budgétaire : Sonko veut des ministres irréprochables

A la UneActualites

Le Premier Ministre fixe les priorités du gouvernement remanié

Previous Next
A LIRE AUSSI
Celebrites Football

Ballon d’Or 2025 : fin de mission pour Didier Drogba et Sandy Heribert

Sports

Assemblée générale élective de l’ANPS : Abdoulaye Thiam en roue libre !

Lutte Sports

Crise électorale dans la lutte : Gris Bordeaux salue la décision du ministère

Lutte Sports

Suspension du processus électoral à la Fédération Sénégalaise de Lutte : le ministère intervient pour apaiser les tensions

Football Sports

Nicholas Jackson au Bayern : Kompany confiant, le joueur enthousiaste pour ses débuts