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Sénégal : paiement des bourses de sécurité familiale dès ce jeudi 19 mars 2026

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XALIMANEWS: La Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale (DGPSN) a annoncé le démarrage du paiement des bourses de sécurité familiale, au titre du premier trimestre de l’année 2026. Selon un communiqué rendu public ce mercredi, les versements débuteront à partir du jeudi 19 mars 2026 sur l’ensemble du territoire national.

Au total, 355 013 bénéficiaires recevront chacun un montant de 35 000 francs CFA, dans le cadre de cette opération. Ces paiements s’inscrivent dans la deuxième phase du Programme national de bourses de sécurité familiale (PNBSF), visant à soutenir les ménages les plus vulnérables à travers le pays.

La DGPSN précise que le ciblage des ménages bénéficiaires repose sur le Registre national unique (RNU), qui constitue l’outil de référence pour l’identification des foyers éligibles aux programmes sociaux. Concernant les détenteurs de la Carte d’égalité des chances (CEC), la sélection est effectuée à partir de la base de données des personnes en situation de handicap, fournie par la Direction générale de l’Action sociale (DGAS).

Enfin, les paiements seront effectués par l’intermédiaire de la Société nationale La Poste. Les bénéficiaires sont invités à se présenter munis de leur carte nationale d’identité en cours de validité ainsi que de leur attestation d’allocataire afin de percevoir leur dû.

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