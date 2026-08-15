Assomption : les fidèles invités à renouveler leur dévotion à la Vierge Marie

La fête de l’Assomption, célébrée ce samedi 15 août par les chrétiens du monde entier, offre aux fidèles catholiques l’occasion de renouveler leur dévotion à la Vierge Marie et de confier à son intercession les personnes confrontées aux épreuves de la vie, a déclaré l’abbé Théodore Mendy, le responsable de la communication de l’Archidiocèse de Dakar.

‘’Cette fête chrétienne qui commémo­re ‘’la montée au ciel de la Vierge Marie, mère de Jésus, est avant tout un moment de foi et de vénération filiale envers Marie, présentée comme celle qui a accepté de coopérer au dessein de salut de Dieu’’, a-t-il également dit dans un entretien à l’APS.

Evoquant le fondement de la célébration de l’Assomption, l’abbé Théodore Mendy a indiqué qu’elle constitue ‘’l’une des grandes solennités mariales de l’Église catholique’’.

‘’L’Assomption célèbre la foi selon laquelle, au terme de sa vie terrestre, Marie a été élevée au ciel avec son corps et son âme’’, a fait comprendre le responsable de la communication de l’Archidiocèse de Dakar.

“Le 15 août, en communion avec l’Église universelle, nous célébrons le dogme de l’Assomption de la Vierge Marie. Nous rendons l’hommage du cœur, de la foi et de la vénération filiale à celle qui a su dire oui à Dieu et qui a accepté de coopérer à son œuvre de salut pour l’humanité’’, a-t-il fait observer.

Selon le religieux, la fête de l’Assomption est également une invite aux chrétiens à accueillir davantage Marie dans leur vie quotidienne et à suivre son exemple de disponibilité à la volonté divine.

“Hier comme aujourd’hui, Marie nous parle. Elle nous éduque sur la route de la volonté du Père et elle nous montre la voie à suivre’’, a-t-il affirmé, rappelant la parole de l’Évangile selon laquelle Marie invite les disciples à “faire tout ce que (son) Fils (leur) dira’’.

S’appuyant sur les enseignements de l’Église, l’abbé Théodore Mendy rappelle que Marie est, pour les chrétiens engagés dans leur chemin de foi, un signe d’espérance assurée et de consolation.

À l’occasion de cette fête en son honneur, il invite les fidèles à porter dans leurs prières ceux qui traversent des situations difficiles, notamment les personnes isolées ou privées d’affection et de soutien.

“Nous voulons confier à sa prière maternelle les blessés de la vie et les orphelins de la joie, de l’amour, de l’attention et de la communion’’, a-t-il dit, lançant dans le même temps un appel à la paix dans le monde.

aps.sn