Dernière minute: Pape Birame Bigué Ndiaye est libre, ce qu'il faut retenir

XALIMANEWS: Le journaliste de la RTS, Pape Birame Bigué Ndiaye, a été remis en liberté ce jour après son passage devant le juge au tribunal de Pikine-Guédiawaye, selon une source interne à la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise.

Présenté au magistrat, le reporter a fermement contesté l’ensemble des accusations portées à son encontre. Cette remise en liberté intervient dans un contexte marqué par de fortes réactions au sein de l’opinion et du milieu professionnel.

Pour rappel, le test de dépistage effectué dans le cadre de cette affaire s’était révélé négatif, un élément important du dossier.

Cette évolution marque un tournant dans la procédure, en attendant la suite judiciaire éventuelle.

