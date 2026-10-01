Societe

Obtention indue de papiers sénégalais : le lutteur Babacar Diallo, alias « Boy Dakar » en garde à vue

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
No Comments
1 Min Read

XALIMANEWS: Le lutteur Babacar Diallo, alias « Boy Dakar », est en garde à vue dans une affaire présumée d’obtention indue de documents administratifs sénégalais, rapporte le journal Libération.

Selon le quotidien, le lutteur a été démasqué par la Direction de l’automatisation des fichiers (DAF) avant d’être transféré à la Sûreté urbaine (SU) pour la poursuite de l’enquête.

Dans le cadre des investigations, les enquêteurs auraient également saisi un registre présenté comme corrompu au niveau de l’état civil de Bourguiba.

L’enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances dans lesquelles ces documents auraient été obtenus et d’identifier les éventuelles responsabilités dans cette affaire.

DEPECHES

Communiqué du Conseil des ministres du mercredi 30 septembre 2026
Affaire des faux billets : rebondissement dans le dossier Reug Reug
Assemblée nationale : le groupe parlementaire Pastef condamne les incidents en plénière et annonce une plainte d’Ousmane Fall
Santé en milieu carcéral : les députés rejettent les questions préalables d’Abdou Mbow et Thierno Alassane Sall

Share This Article
Previous Article Affaire des faux billets : rebondissement dans le dossier Reug Reug
Next Article Communiqué du Conseil des ministres du mercredi 30 septembre 2026
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneActualites

ENTRETIEN SPECIAL – Avec Birame Souleye Diop, Ancien Ministre de l’Energie du Pétrole et des Mines

By
Xalima
A la UneXalima TV

À l’Assemblée nationale, le Premier ministre dévoile sa feuille de route

By
Xalima
A la UneXalima TV

Cheikh Bara Ndiaye “Diomaye a vendu le Senegal à la France”

By
Xalima
Xalima TV

O. Sonko, déclarations patrimoine, PASTEF, locales, Pape Thiaw, Vieira…: Khady Diène Gaye dit TOUT !

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Societe

CAN 2027 : le Sénégal face à l’Éthiopie pour se relancer

Societe

Fadilou Keïta recherché par l’huissier avant son procès

Societe

« Le pays est en pause » : cette sortie d’El Malick Ndiaye intrigue

Societe

Reug Reug et l’affaire des billets noirs : ce qu’il a déclaré aux gendarmes

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

CAN 2025 : le TAS fixe au 8 octobre l’audience dans le contentieux Sénégal-Maroc

A la Une Sports

Sénégal-Maroc : le TAS fixe au 8 octobre l’audience sur la finale de la CAN 2025

A la Une Sports

CAN 2027 : le Sénégal s’impose en Éthiopie et décroche la première victoire de l’ère Patrick Vieira

A la Une Sports

Sénégal-Mozambique : Patrick Vieira, une première entre promesses et interrogations

A la Une Sports

Kalidou Koulibaly : « On va aller en Éthiopie pour essayer de prendre les trois points »