Obtention indue de papiers sénégalais : le lutteur Babacar Diallo, alias « Boy Dakar » en garde à vue

XALIMANEWS: Le lutteur Babacar Diallo, alias « Boy Dakar », est en garde à vue dans une affaire présumée d’obtention indue de documents administratifs sénégalais, rapporte le journal Libération.

Selon le quotidien, le lutteur a été démasqué par la Direction de l’automatisation des fichiers (DAF) avant d’être transféré à la Sûreté urbaine (SU) pour la poursuite de l’enquête.

Dans le cadre des investigations, les enquêteurs auraient également saisi un registre présenté comme corrompu au niveau de l’état civil de Bourguiba.

L’enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances dans lesquelles ces documents auraient été obtenus et d’identifier les éventuelles responsabilités dans cette affaire.