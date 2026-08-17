Souleymane Jules Diop défend le maintien des fonds spéciaux et met en garde contre une réforme risquée

Il faut saluer l’exercice de clarification de l’ancien Premier ministre. J’avais bien écrit ici qu’il y avait un fonds dit de sécurité à la Primature mis en place par Abdoulaye Wade à son arrivée au pouvoir; que c’était probablement ce qu’Ousmane Sonko appelait ses fonds secrets. Je le disais donc pour lui et non contre lui.

Mais contrairement aux fonds dits spéciaux, ces fonds obéissent au principe de spécialité, puisqu’ils ont une destination précise, la sécurité en Casamance. Les autres crédits sont les aides et secours, qui sont une caisse d’avance à distinguer d’un fonds d’avance. Et contrairement à ce qu’a pu laisser penser M. Sonko et ce qu’a dit Khalifa Sall la veille, la caisse d’avance dans son exécution obéit à un contrôle a posteriori avec validation du comptable assignataire. La caisse est destinee aux menues depenses et aux depenses urgentes.

Ce qui est aussi vrai, c’est que le Président de la République, par sa générosité, dotait ses Premiers ministres en puisant dans ses propres fonds. Sans doute pas tous, mais dans la majorité des cas autour de 50 millions CFA par mois pour les mettre au niveau du Président de l’Assemblée nationale.

Pour ce qui est de la procédure en cours, je continue à penser qu’il s’agit d’une mauvaise initiative. La France, qui est le seul pays à l’avoir tenté en specialisant les fonds uniquement aux missions des services de renseignement (DGSI ET DGSE) sous la supervision a posteriori d’une commission, connaît de sérieux problèmes opérationnels. Ensuite, elle n’est pas entourée de menaces multiformes à ses frontières directes.

Ces fonds (dans le cas du Sénégal) ont servi par le passé à payer des salaires dans des pays voisins, à corrompre des officiers superieurs de leurs Armées, des chefs rebelles pour les démobiliser, à financer le blocus aux frontières. Ma sœur Mimi Touré a évoqué le financement des ceremonies religieuses et leur caractère délicat. Ces dépenses ne sont pas sécables, détaillables et sont pratiquement injustifiables sauf à mettre l’Etat à nu.

SJD