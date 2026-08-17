Carburant : quand l’État choisit de présenter la facture aux Sénégalais

Une hausse du prix du carburant n’est jamais une décision économique ordinaire. Par ses effets sur les transports, la production et le pouvoir d’achat, elle révèle aussi les priorités d’un gouvernement et la manière dont celui-ci choisit de répartir l’effort collectif.

Depuis ce samedi 15 août, les Sénégalais paient de nouveau plus cher leur carburant. Le super est passé de 920 à 990 francs CFA le litre et le gasoil de 680 à 755 francs. Pour justifier cette décision, le Gouvernement invoque le choc énergétique provoqué par la conjoncture internationale. L’explication paraît commode : le Sénégal ne fixe pas le cours mondial du pétrole et demeure exposé aux tensions qui affectent les marchés. Pourtant, un précédent récent suffit à en relativiser sérieusement la portée. Il y a quelques mois à peine, alors que la crise énergétique était plus sévère et le baril sensiblement plus cher qu’aujourd’hui, les prix à la pompe avaient été maintenus. Dès lors, la question n’est plus seulement celle du choc subi par le pays, mais de la manière dont l’État choisit d’en répartir le coût. Ousmane Sonko était alors Premier ministre.

Loin de nier l’existence d’une contrainte extérieure, ce rappel permet de distinguer le fait économique de la décision politique. Le marché international détermine une partie du coût d’approvisionnement ; il ne fixe pas, à lui seul, le prix payé à la station-service. Entre les deux interviennent la fiscalité, les subventions, les mécanismes de compensation, les priorités budgétaires et, en définitive, l’arbitrage de l’État.

Les faits sont éclairants. En décembre 2025, le gouvernement Sonko avait ramené le super de 990 à 920 francs et le gasoil de 755 à 680 francs, officiellement pour renforcer le pouvoir d’achat. Quelques mois plus tard, la confrontation entre l’Iran et les États-Unis provoquait une flambée du pétrole. En mai 2026, le Brent franchissait les 100 dollars et cotait encore autour de 105 dollars le 22 mai. Malgré cette envolée, les tarifs issus de la baisse de décembre demeuraient inchangés.

La situation actuelle rend la comparaison difficile à éluder. Au début du mois d’août, le Brent évoluait autour de 88 dollars, en dessous des sommets atteints au printemps. Le Gouvernement décide néanmoins de ramener le super à 990 francs et le gasoil à 755 francs, effaçant les baisses consenties huit mois auparavant. Comment expliquer qu’avec un baril dépassant les 100 dollars le Sénégal ait pu maintenir ses tarifs, tandis qu’un pétrole revenu sous ce niveau justifierait aujourd’hui leur relèvement ?

L’argument de la conjoncture internationale atteint ici ses limites. Certes, le Brent n’est pas l’unique déterminant du prix intérieur. Le taux de change, les coûts d’approvisionnement, la fiscalité et les mécanismes de compensation interviennent également. Mais cette précision renforce la démonstration : si le prix à la pompe ne dépend pas exclusivement du baril, sa hausse ne peut davantage être imputée exclusivement au marché international. Entre le baril et la pompe, il y a l’État.

Dès lors apparaît la différence fondamentale entre les deux séquences. Confronté à une crise énergétique particulièrement violente, Ousmane Sonko avait refusé de faire des ménages la première variable d’ajustement. Son gouvernement avait préservé les tarifs tout en recherchant des économies dans le fonctionnement de l’État. La ligne était politiquement lisible : avant de solliciter davantage les citoyens, la puissance publique devait rechercher en son sein les marges permettant d’absorber une partie de la charge.

Le Gouvernement actuel invoque, à l’inverse, le poids des subventions et l’étroitesse des marges budgétaires. L’argument mérite d’être entendu, mais il ne clôt pas le débat. Réduire une subvention ne supprime pas le coût qu’elle couvrait ; cela en change le payeur. Ce que l’État ne prend plus en charge est transféré aux ménages, directement à la pompe puis indirectement par le transport, la production et l’acheminement des marchandises. Le Gouvernement n’a pas supprimé le coût de la crise : il a choisi celui qui allait le payer.

Plusieurs leviers restaient pourtant disponibles : modulation temporaire de la fiscalité sur les hydrocarbures, meilleur ciblage des compensations, étalement de l’effort, report de dépenses moins prioritaires ou réduction plus poussée du train de vie de l’État. Aucune de ces solutions n’est gratuite. Gouverner consiste néanmoins à arbitrer entre plusieurs contraintes plutôt qu’à présenter l’une des options possibles comme une fatalité. Une question aurait donc dû précéder la hausse : l’État avait-il lui-même consenti tous les efforts possibles avant d’en demander davantage aux citoyens ?

L’interrogation prend davantage de relief au moment où le Sénégal cherche à restaurer ses équilibres financiers et à recréer les conditions d’un nouveau programme avec le Fonds monétaire international. Maîtrise des dépenses, réduction des charges et soutenabilité des subventions occupent nécessairement une place centrale dans cette perspective. Le Gouvernement peut récuser le terme d’austérité et lui préférer celui d’assainissement budgétaire ; les mots importent moins que leurs effets.

Le Sénégal possède d’ailleurs une mémoire économique qu’il serait imprudent d’oublier. Les programmes d’ajustement structurel engagés à partir des années 1980 avaient placé au premier plan la réduction des déficits, la libéralisation de l’économie et la restructuration du secteur public. Le contexte de 2026 est différent, mais une leçon demeure : l’assainissement macroéconomique devient socialement dangereux lorsque les ménages et les services publics deviennent les principales variables de l’effort demandé.

Le carburant en fournit une illustration immédiate. Sa hausse ne s’arrête pas au réservoir de l’automobiliste. Elle affecte le transport collectif, l’acheminement des produits agricoles et halieutiques, les coûts de production, la distribution et, finalement, les prix. Le citoyen risque ainsi de payer plusieurs fois la même décision : à la station, dans le transport et sur le marché.

Voilà pourquoi, en tant que praticien de l’évaluation des politiques publiques, j’aurais attendu qu’une décision d’une telle portée soit accompagnée d’une véritable analyse de ses effets distributifs et de ses incidences sur le pouvoir d’achat. Il aurait fallu mesurer ce que l’État économise, mais aussi ce que cette économie coûtera aux ménages, identifier les catégories les plus exposées et comparer ces effets à ceux des solutions alternatives.

Une politique publique ne s’évalue pas seulement à l’aune de l’objectif budgétaire qu’elle permet d’atteindre. Elle s’apprécie aussi par son efficacité, son efficience et son équité. Une mesure peut améliorer un indicateur comptable tout en dégradant le pouvoir d’achat. La véritable question devient alors : combien l’État économise-t-il, combien cette économie coûtera-t-elle à la société et qui en paiera le prix ?

Sous cet éclairage, la comparaison politique devient incontournable. Au plus fort de la crise énergétique, Ousmane Sonko avait privilégié la protection des prix à la pompe. Sous Al Aminou Lô, avec un baril inférieur aux sommets du printemps, une part plus importante de la charge est transférée vers les ménages. Le changement intervenu à la Primature révèle ainsi une autre doctrine.

Pour autant, en attribuer la responsabilité au seul Premier ministre serait réducteur. Dès son arrivée, Al Aminou Lô avait inscrit son action dans les orientations définies par le Président de la République. La responsabilité politique de cette orientation remonte donc nécessairement à Bassirou Diomaye Faye.

Elle est d’autant plus lourde que la baisse du coût de la vie figurait au cœur des attentes suscitées par le changement de 2024. La réduction des prix du carburant avait été présentée comme une traduction concrète de la protection du pouvoir d’achat. Huit mois plus tard, elle est intégralement effacée. Loin d’une simple correction technique, le retour aux anciens tarifs consacre l’abandon d’une orientation antérieure. Lorsqu’un pouvoir défait progressivement ce qu’il avait présenté comme des acquis, la question du reniement devient légitime.

De ce point de vue, la séquence précédente donne raison à Ousmane Sonko sur un point essentiel : même au plus fort d’une crise internationale, un gouvernement conserve une marge de décision. Avec un Brent supérieur à 100 dollars, son équipe avait choisi de l’utiliser pour protéger les ménages. Le gouvernement actuel emprunte une autre voie.

Dès lors, le débat dépasse le carburant. Il concerne la trajectoire économique dans laquelle le Sénégal s’engage : mesure exceptionnelle ou premier signal d’une politique d’ajustement plus large destinée à réduire dépenses et subventions afin de restaurer les équilibres budgétaires et de faciliter le retour à un programme avec le FMI ?

Le Sénégal doit préserver sa crédibilité financière. Mais le retour du FMI ne saurait devenir une fin en soi, encore moins justifier une trajectoire dont les ménages supporteraient l’essentiel du coût. Une économie nationale ne se résume pas à la dette, au déficit ou aux tableaux de soutenabilité. Elle se mesure également à la capacité des citoyens à se déplacer, se nourrir, se soigner et éduquer leurs enfants.

En définitive, la crise énergétique est internationale, mais la répartition de son coût relève d’un choix national. Hier, avec un Brent supérieur à 100 dollars, la priorité consistait à protéger les ménages ; aujourd’hui, elle consiste à leur présenter une part plus importante de la facture. Le véritable débat ne se situe donc ni à Téhéran, ni à Washington, ni sur les écrans où s’affiche le cours du Brent. Il se situe à Dakar, dans les choix budgétaires et dans la hiérarchie des sacrifices.

Reste une question à laquelle aucun argument tiré de la conjoncture internationale ne pourra durablement se substituer : avant de demander aux Sénégalais de se serrer davantage la ceinture, l’État a-t-il seulement fini de serrer la sienne ?

Hady TRAORE

Expert-conseil

Gestion stratégique et Politique Publique-Canada

Fondateur du Think Tank : Ruptures et Perspectives

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