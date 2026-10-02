Conseil constitutionnel : le FDR décroche une victoire et obtient gain de cause

XALIMANEWS — Le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) se félicite d’une avancée dans sa démarche auprès du Conseil constitutionnel. Selon Les Échos, dans son édition de ce vendredi 2 octobre, la requête portée par le coordonnateur du FDR, Modou Diagne Fada, a reçu une réponse favorable de l’institution.

Dans une correspondance adressée au FDR, le président du Conseil constitutionnel, Ousmane Diagne, indique que « toutes les dispositions utiles » seront prises afin de garantir la publication des décisions de l’institution.

Cette publicité passera notamment par l’affichage des décisions ainsi que leur mise en ligne sur le site internet du Conseil constitutionnel, précise le quotidien.

Ousmane Diagne annonce également l’ouverture d’un compte officiel du Conseil constitutionnel sur le réseau social X. Cette nouvelle plateforme devrait permettre de diffuser les décisions de l’institution et de faciliter l’accès des citoyens à l’information, rapporte Les Échos.

Une démarche présentée par le FDR comme une avancée en matière d’accès aux décisions et aux informations émanant du Conseil constitutionnel