Societe

Conseil constitutionnel : le FDR décroche une victoire et obtient gain de cause

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
No Comments
1 Min Read

XALIMANEWS — Le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) se félicite d’une avancée dans sa démarche auprès du Conseil constitutionnel. Selon Les Échos, dans son édition de ce vendredi 2 octobre, la requête portée par le coordonnateur du FDR, Modou Diagne Fada, a reçu une réponse favorable de l’institution.

Dans une correspondance adressée au FDR, le président du Conseil constitutionnel, Ousmane Diagne, indique que « toutes les dispositions utiles » seront prises afin de garantir la publication des décisions de l’institution.

Cette publicité passera notamment par l’affichage des décisions ainsi que leur mise en ligne sur le site internet du Conseil constitutionnel, précise le quotidien.

Ousmane Diagne annonce également l’ouverture d’un compte officiel du Conseil constitutionnel sur le réseau social X. Cette nouvelle plateforme devrait permettre de diffuser les décisions de l’institution et de faciliter l’accès des citoyens à l’information, rapporte Les Échos.

DEPECHES

Drame à la rue Félix-Éboué : une dispute entre coépouses vire au drame
SONAGED : Babacar Abba Mbaye prend officiellement fonction ce vendredi
Installée conseillère communale de la jeunesse le 29 septembre, Bineta Wahabine Diop décède dans un accident
Plan Diomaye pour la Casamance : un Conseil interministériel annoncé à Ziguinchor en novembre

Une démarche présentée par le FDR comme une avancée en matière d’accès aux décisions et aux informations émanant du Conseil constitutionnel

Share This Article
Previous Article Drame à la rue Félix-Éboué : une dispute entre coépouses vire au drame
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneActualites

ENTRETIEN SPECIAL – Avec Birame Souleye Diop, Ancien Ministre de l’Energie du Pétrole et des Mines

By
Xalima
A la UneXalima TV

À l’Assemblée nationale, le Premier ministre dévoile sa feuille de route

By
Xalima
A la UneXalima TV

Cheikh Bara Ndiaye “Diomaye a vendu le Senegal à la France”

By
Xalima
Xalima TV

O. Sonko, déclarations patrimoine, PASTEF, locales, Pape Thiaw, Vieira…: Khady Diène Gaye dit TOUT !

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Societe

Communiqué du Conseil des ministres du mercredi 30 septembre 2026

Societe

Santé en milieu carcéral : les députés rejettent les questions préalables d’Abdou Mbow et Thierno Alassane Sall

Societe

CAN 2027 : le Sénégal face à l’Éthiopie pour se relancer

Societe

Sénégal-Bordeaux : Abdoulaye Diallo tire sa révérence, le legs d’un consul visionnaire et profondément humain

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

CAN 2025 : le TAS fixe au 8 octobre l’audience dans le contentieux Sénégal-Maroc

A la Une Sports

Sénégal-Maroc : le TAS fixe au 8 octobre l’audience sur la finale de la CAN 2025

A la Une Sports

CAN 2027 : le Sénégal s’impose en Éthiopie et décroche la première victoire de l’ère Patrick Vieira

A la Une Sports

Sénégal-Mozambique : Patrick Vieira, une première entre promesses et interrogations

A la Une Sports

Kalidou Koulibaly : « On va aller en Éthiopie pour essayer de prendre les trois points »