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Alioune Badara Cissé : cinq ans après son rappel à Dieu, l’empreinte d’un homme d’État reste indélébile.

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Cinq ans déjà. Le 28 août 2021, Alioune Badara Cissé nous quittait, laissant derrière lui le souvenir d’un homme qui aura occupé une place particulière dans la vie publique sénégalaise.

Ancien ministre des Affaires étrangères et ancien Médiateur de la République, Alioune Badara Cissé était avant tout un homme de convictions, connu pour son franc-parler, son sens du dialogue et son attachement au Sénégal.

Ceux qui ont eu l’occasion de le côtoyer se souviennent aussi de sa proximité avec les Sénégalais de l’extérieur. Il savait écouter, échanger et, surtout, favoriser le rapprochement lorsque les circonstances l’exigeaient.

À Fuerteventura, nous gardons de lui un souvenir particulier. Son implication dans la participation du Sénégal au Forum international AFRICAGUA a joué un rôle important dans le rapprochement entre le Sénégal et les Îles Canaries. Il avait compris très tôt tout l’intérêt que pouvait représenter cette coopération, notamment dans des domaines aussi essentiels que l’eau et les énergies renouvelables.

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Cinq années ont passé. Pourtant, certains hommes continuent d’être présents à travers les souvenirs qu’ils laissent, les relations qu’ils ont contribué à construire et les actions qu’ils ont engagées. Alioune Badara Cissé est de ceux-là.

En ce 28 août, nous avons une pensée pieuse pour lui, mais aussi pour son épouse, ses enfants, sa famille, ses proches et tous ceux qui ont partagé une partie de son parcours.

Que le Tout-Puissant, dans Son infinie miséricorde, lui pardonne ses fautes, l’accueille dans Son Paradis et lui accorde le repos éternel.

Cinq ans après, le souvenir demeure.

Qu’Allah fasse miséricorde à Alioune Badara Cissé.

Amine.

MOMAR DIENG DIOP/ESPAGNE

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