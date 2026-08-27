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Serigne Habib Sy Al Makhtoum annonce une plainte contre Serigne Moustapha Sy

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Invité sur les ondes de la RFM, Serigne Habib Sy Al Makhtoum a annoncé le dépôt d’une plainte contre Serigne Moustapha Sy, guide des Moustarchidinas Wal Moustarchidaty.

Au cours de son intervention, Serigne Habib Sy Al Makhtoum a tenu des propos particulièrement critiques à l’endroit de Serigne Moustapha Sy. Il affirme vouloir saisir la justice afin que l’État se prononce sur cette affaire.

L’intervenant a également évoqué les relations entre le pouvoir politique et le guide religieux. Selon lui, le président de la République est le président de tous les Sénégalais et doit, à ce titre, faire preuve de prudence dans ses rapports avec Serigne Moustapha Sy.

Serigne Habib Sy Al Makhtoum a notamment affirmé que des fonds politiques auraient été acheminés à Tivaouane et remis à Serigne Moustapha Sy à l’occasion du Gamou. Il estime que ces fonds provenant, selon lui, de ressources publiques, doivent faire l’objet d’une attention particulière.

Poursuivant son intervention, il a également formulé des critiques personnelles à l’encontre de Serigne Moustapha Sy, allant jusqu’à évoquer sa santé mentale. Des propos qui pourraient susciter de nombreuses réactions.

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Sur le plan politique, Serigne Habib Sy Al Makhtoum a toutefois souligné que Serigne Moustapha Sy reste libre de choisir son positionnement entre le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko.

Cette annonce de plainte ouvre désormais la voie à une éventuelle procédure judiciaire, qui pourrait permettre d’éclaircir les accusations et déclarations formulées lors de cette intervention sur la RFM.

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