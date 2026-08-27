Actualites

Financement du Mawlid : Ahmed Seck défend l’indépendance financière de Serigne Moustapha Sy

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
2 Min Read

Dans une déclaration consacrée à la question du financement de la célébration du Mawlid, Ahmed Seck rejette catégoriquement les accusations selon lesquelles Serigne Moustapha Sy Al-Maktoum aurait bénéficié de fonds politiques ou d’un financement de l’État pour organiser cet événement religieux.

Selon lui, soutenir qu’un homme qui ne sollicite pas de hadiya auprès de ses disciples aurait été financé par le président de la République relève d’une accusation infondée. Ahmed Seck estime que ceux qui véhiculent cette version « jouent tout simplement le rôle de menteurs qui ne réfléchissent pas ».

Il affirme que, depuis ses débuts, Serigne Moustapha Sy Al-Maktoum n’aurait jamais eu besoin d’un financement public ou étranger pour mener à bien ses projets. Cette indépendance, soutient-il, se serait notamment manifestée dans l’organisation du Mawlid, que le guide aurait toujours pris en charge avec ses propres moyens.

Ahmed Seck remonte également à la période de Mame Cheikh Al-Maktoum. Il affirme que Serigne Moustapha Sy avait déjà un rôle central dans la gestion et l’organisation des célébrations du Mawlid à cette époque. Pour lui, l’histoire ne saurait donc être réécrite aujourd’hui à travers des accusations de financement politique.

Dans un ton particulièrement ferme, Ahmed Seck présente ainsi Serigne Moustapha Sy comme une personnalité « incorruptible » et estime que sa dignité demeure au-dessus de toute suspicion liée à un éventuel financement politique.

DEPECHES

Déclaration de politique générale : l’Assemblée nationale recadre l’Exécutif sur la procédure et le calendrier
« Pas possible de tenir la DPG le 1er septembre » : Abdou Mbow lâche une exclusivité
Serigne Habib Sy Al Makhtoum annonce une plainte contre Serigne Moustapha Sy
Serigne Moustapha Sy : une déclaration qui relance les interrogations sur ses relations avec Ousmane Sonko

Il conclut son propos par une formule particulièrement directe, invitant ceux qui l’accusent à apporter des éléments concrets plutôt que de propager, selon lui, des « mensonges et des inventions ».

Ces déclarations interviennent alors que la question des relations entre responsables religieux, pouvoir politique et financement des grands événements religieux fait régulièrement l’objet de débats au Sénégal.

Share This Article
Previous Article Serigne Habib Sy Al Makhtoum annonce une plainte contre Serigne Moustapha Sy
Next Article Modifier le texte de l”Article 83 de la Constitution pour invalider une proposition de loi: pourquoi des sanctions contre le Conseil s’imposent. Par Adama Ndao, juriste
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneActualites

Serigne Habib Sy Al Makhtoum annonce une plainte contre Serigne Moustapha Sy

By
Xalima
A la UneActualites

Anta Babacar Ngom stupéfie l’Assemblée nationale : « Cette loi sera adoptée parce que… »

By
Xalima
DepechesXalima TV

Le Grand Magal de Touba à Montréal rassemble la communauté sénégalaise et la confrérie des Mourides pour commémorer le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba

By
Xalima
CelebritesXalima TV

DEÑ KUMPA AVECC OUSTAZ TAIB SOCÉ – DIMANCEHE 09 AOUT 2026

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

Serigne Moustapha Sy lance une mise en garde et évoque les confidences de son père

Actualites

Gamou 2026 à Tivaouane : le message du Khalife et du ministre de l’Intérieur centré sur la paix, l’unité et les priorités nationales

A la UneActualites

Crédits spéciaux : le Conseil constitutionnel tranche et rappelle les limites du pouvoir parlementaire

Actualites

Péage Dakar – Kaolack : ADS clarifie les tarifs en vigueur

Previous Next
A LIRE AUSSI
A la Une Sports

Nicolas Jackson rejoint Aston Villa, Mbaye en approche

Sports

Ismaïla Sarr : Liverpool passe à l’offensive avec une offre de 50 millions de livres

A la Une Sports

Patrick Vieira, l’enfant de Dakar sur le banc des Lions

Sports

FSF : Patrick Vieira veut tourner la page des anciennes gloires, le vestiaire des Lions en pleine mutation

A la Une Sports

Football sénégalais : Pape Bouna Thiaw met la FSF en demeure pour plus de 423 millions FCFA d’arriérés