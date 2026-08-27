Financement du Mawlid : Ahmed Seck défend l’indépendance financière de Serigne Moustapha Sy

Dans une déclaration consacrée à la question du financement de la célébration du Mawlid, Ahmed Seck rejette catégoriquement les accusations selon lesquelles Serigne Moustapha Sy Al-Maktoum aurait bénéficié de fonds politiques ou d’un financement de l’État pour organiser cet événement religieux.

Selon lui, soutenir qu’un homme qui ne sollicite pas de hadiya auprès de ses disciples aurait été financé par le président de la République relève d’une accusation infondée. Ahmed Seck estime que ceux qui véhiculent cette version « jouent tout simplement le rôle de menteurs qui ne réfléchissent pas ».

Il affirme que, depuis ses débuts, Serigne Moustapha Sy Al-Maktoum n’aurait jamais eu besoin d’un financement public ou étranger pour mener à bien ses projets. Cette indépendance, soutient-il, se serait notamment manifestée dans l’organisation du Mawlid, que le guide aurait toujours pris en charge avec ses propres moyens.

Ahmed Seck remonte également à la période de Mame Cheikh Al-Maktoum. Il affirme que Serigne Moustapha Sy avait déjà un rôle central dans la gestion et l’organisation des célébrations du Mawlid à cette époque. Pour lui, l’histoire ne saurait donc être réécrite aujourd’hui à travers des accusations de financement politique.

Dans un ton particulièrement ferme, Ahmed Seck présente ainsi Serigne Moustapha Sy comme une personnalité « incorruptible » et estime que sa dignité demeure au-dessus de toute suspicion liée à un éventuel financement politique.

Il conclut son propos par une formule particulièrement directe, invitant ceux qui l’accusent à apporter des éléments concrets plutôt que de propager, selon lui, des « mensonges et des inventions ».

Ces déclarations interviennent alors que la question des relations entre responsables religieux, pouvoir politique et financement des grands événements religieux fait régulièrement l’objet de débats au Sénégal.