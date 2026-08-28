« Pas possible de tenir la DPG le 1er septembre » : Abdou Mbow lâche une exclusivité

Le député Abdou Mbow a déclaré, ce vendredi, qu’il ne peut y avoir de déclaration de politique générale (DPG) le mardi 1er septembre.

« J’ai dit qu’il ne peut y avoir de déclaration de politique générale le mardi 1er septembre en me basant sur la charte et les procédures qui régissent l’assemblée nationale. Dire ce vendredi que la Dpg se tiendra le 1er septembre, c’est méconnaitre les procédures à l’assemblée. Ce qui est plus grave, c’est que j’ai vu sur le site du gouvernement et au quotidien national Le Soleil que la séance de Dpg aura lieu le 1er septembre. Ce n’est pas possible », a-t-il expliqué sur Rfm matin.

Il souligne que l’article 4 du règlement intérieur dispose qu’il n’y a qu’une session unique qui commence de la première quinzaine du mois d’octobre et prend fin au mois de juin de l’année suivante.

« Or, en ce moment là, nous sommes en hors session puisque que la session extraordinaire qui avait été ouverte est finalement close. Et puis, nous sommes en vacances parlementaires. Si nous sommes en vacances parlementaires, l’assemblée nationale ne peut pas se réunir, sauf à annoncer l’ouverture d’une session extraordinaire », martèle-t-il.

Il souligne que l’article 4 du règlement intérieur dispose qu’il n’y a qu’une session unique qui commence de la première quinzaine du mois d’octobre et prend fin au mois de juin de l’année suivante.

« Or, en ce moment là, nous sommes en hors session puisque que la session extraordinaire qui avait été ouverte est finalement close. Et puis, nous sommes en vacances parlementaires. Si nous sommes en vacances parlementaires, l’assemblée nationale ne peut pas se réunir, sauf à annoncer l’ouverture d’une session extraordinaire », martèle-t-il.

Une réunion du bureau se tiendra aujourd’hui. Mais selon le député du groupe parlementaire « Takku Wallu Sénégal », si la Dpg est à l’ordre du jour, il faudra, d’emblée, fixer la session extraordinaire puisqu’il revient au président de la République de donner la date d’ouverture à partir du décret qu’il envoie au président de l’assemblée nationale.

« Si une session extraordinaire doit être ouverte, on convoque une plénière au cours de laquelle, on vérifie si le quorum est atteint (la moitié des députés plus un). Si ce quorum est atteint, la sessions sera ouverte; le cas échéant on renvoie la session au troisième jour », lâche M. Mbow.

Senegal7