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LONASE : « Doura Baldé n’a licencié personne », un proche du DG rétablit sa version

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XALIMANEWS: Un proche du directeur général de la LONASE, Doura Baldé, apporte sa version des faits concernant les informations faisant état de licenciements au sein de la société nationale. Selon cette source, le patron de la LONASE « n’a licencié personne », contrairement à ce qui a été rapporté ces derniers jours.

D’après les explications fournies, il s’agirait plutôt de la fin de la période d’essai de plusieurs agents recrutés sous l’ancienne direction. La source affirme que ces contrats auraient été antidatés par l’ex-directeur général, Toussaint Manga, avant son départ.

Toujours selon ce proche du DG, les personnes concernées n’avaient pas encore été définitivement embauchées, la période d’essai constituant une étape préalable à toute confirmation de recrutement. La décision prise par la nouvelle direction consisterait ainsi à mettre un terme à ces périodes d’essai, conformément aux dispositions contractuelles, et non à prononcer des licenciements.

Cette mise au point intervient alors que la gestion des ressources humaines de la LONASE suscite de nombreuses réactions. À ce stade, aucune communication officielle de la direction générale n’a encore été publiée sur cette affaire

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