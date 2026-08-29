Nicolas Jackson rejoint Aston Villa, Mbaye en approche

Nicolas Jackson a rejoint Aston Villa dans le cadre d’un transfert définitif en provenance de Chelsea, a annoncé vendredi le nouveau club de l’attaquant sénégalais, qui pourrait également enregistrer l’arrivée d’un autre pensionnaire des Lions du Sénégal en la personne de l’ailier Ibrahim Mbaye.

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‎Jackson reste ainsi en Premier League et retrouve surout à Aston Villa l’entraineur espagnol Unai Emery, qu’il avait connu lors de son passage à Villarreal, en Espagne.

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‎Ses performances sous les couleurs du club espagnol lui avaient permis de rejoindre Chelsea en 2023.

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‎La saison dernière, Nicolas Jackson avait été prêté au Bayern Munich, où il a contribué au doublé remporté par le club bavarois en Bundesliga et en Coupe d’Allemagne, avec 11 buts inscrits. Il est ensuite retourné à Chelsea à l’issue de son prêt.

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‎Après l’arrivée de Jackson, Aston Villa pourrait également enregistrer prochainement le recrutement d’un autre international sénégalais, Ibrahim Mbaye, sociétaire du Paris Saint-Germain (PSG).

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‎Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, les négociations entre Aston Villa et le PSG sont à un stade très avancé pour l’ailier sénégalais. Le club anglais aurait accéléré les discussions après la décision de Rafael Leão de rejoindre Galatasaray.

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‎Ibrahim Mbaye aurait donné son accord pour rejoindre Aston Villa, rapporte Fabrizio Romano, citant également The Athletic.

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‎Si le transfert se concrétise, Aston Villa pourrait ainsi compter dans ses rangs deux internationaux sénégalais, Nicolas Jackson et Ibrahim Mbaye.