Bien sûr. Je peux lui donner un ton économique, analytique et incisif, inspiré du style d’un grand hebdomadaire international comme The Economist, sans reprendre sa formulation exacte. Voici une version prête à publier, basée sur la décision de Moody’s du 28 août 2026. (Moody’s Ratings)

Sénégal : Moody’s abaisse encore la note, le coût de la dette devient le véritable test

De Caa1 à Caa2. En une seule lettre, le Sénégal vient de franchir un nouveau cran dans la zone de risque. La décision de Moody’s ne constitue pas seulement une mauvaise nouvelle pour les marchés : elle révèle surtout la difficulté croissante de l’État à financer sa dette à un coût supportable.

Dakar vient de recevoir un nouveau signal d’alarme. Moody’s a abaissé, vendredi 28 août, la note souveraine du Sénégal de Caa1 à Caa2, tout en maintenant une perspective négative. L’agence justifie cette décision par l’aggravation des tensions de refinancement, la détérioration de la capacité de l’État à supporter le poids de sa dette et les perspectives limitées de réduction de l’endettement.

Le problème n’est donc plus simplement celui d’un déficit budgétaire trop élevé. Il est devenu celui d’une équation beaucoup plus dangereuse : comment trouver suffisamment d’argent pour rembourser les anciennes dettes tout en finançant les dépenses nouvelles, sans faire exploser les intérêts ?

Une dette qui coûte de plus en plus cher

Selon Moody’s, les besoins bruts de financement du Sénégal devraient représenter environ 25 % du PIB en 2026. Une part importante de ces besoins doit être couverte par le marché financier régional, où le Sénégal a déjà levé l’équivalent d’environ 8 % du PIB depuis le début de l’année. Cette dépendance au marché augmente mécaniquement le risque de refinancement.

Le chiffre le plus révélateur est peut-être celui des intérêts. Leur poids dans les recettes publiques serait passé de 16,1 % en 2023 à 23,7 %, selon Moody’s. Autrement dit, une part croissante de l’argent collecté par l’État sert désormais à payer les créanciers plutôt qu’à financer les infrastructures, les services publics ou les politiques sociales.

C’est le piège classique des États très endettés : plus ils empruntent cher, plus le service de la dette augmente ; plus le service de la dette augmente, plus ils doivent emprunter.

Le FMI, l’éléphant dans la pièce

La question du Fonds monétaire international reste au centre du problème.

Les discussions entre Dakar et le FMI se poursuivent. Une mission du Fonds est actuellement engagée dans des discussions avec les autorités sénégalaises sur les perspectives macroéconomiques, les besoins de financement et les réformes susceptibles d’être soutenues par un nouveau programme.

Mais l’absence prolongée d’un programme formel oblige le Sénégal à compter davantage sur le marché régional et sur des financements commerciaux. Pour Moody’s, cette situation augmente les risques de refinancement et les charges d’intérêts. )

Le paradoxe est cruel : le Sénégal a besoin de financements pour sortir de la crise de financement, mais la dégradation de sa note rend ces financements plus coûteux.

Une note qui change la perception du risque

Le passage de Caa1 à Caa2 n’est pas une simple modification comptable.

Dans la nomenclature de Moody’s, le Caa2 appartient à une catégorie de crédit considérée comme présentant un risque de crédit très élevé. L’agence estime désormais que la probabilité d’un événement de défaut a augmenté.

Moody’s indique même que la note Caa2 est compatible avec un scénario dans lequel un traitement de la dette serait principalement destiné à soulager les tensions de liquidité, avec des pertes limitées pour les créanciers privés. L’agence associe ce type de scénario à une perte potentielle de 10 % à 20 % en cas de défaut.

Cela ne signifie pas que le Sénégal est en défaut. Mais cela signifie que les marchés sont invités à considérer ce risque comme beaucoup plus sérieux.

Le paradoxe d’une économie qui produit davantage mais reste sous pression

Le tableau est d’autant plus complexe que l’économie sénégalaise n’est pas à l’arrêt.

Le développement du secteur des hydrocarbures soutient la croissance et les exportations, tandis que les autorités ont engagé des efforts de réduction des dépenses. Le FMI reconnaît d’ailleurs une amélioration des soldes budgétaires et extérieurs. Mais il souligne parallèlement que les vulnérabilités liées à la dette restent élevées.

C’est ici que réside le véritable défi pour Dakar : transformer la croissance en capacité durable de remboursement.

Une économie peut croître rapidement tout en demeurant financièrement fragile si ses recettes publiques ne progressent pas suffisamment vite ou si les intérêts absorbent une part trop importante de ces recettes.

Une dette proche de 100 % du PIB jusqu’en 2028

Moody’s estime que, même en cas d’ajustement budgétaire durable, la dette publique pourrait rester proche de 100 % du PIB jusqu’en 2028. Les intérêts élevés et les besoins de financement continueraient ainsi de peser lourdement sur les finances publiques.

C’est probablement le message le plus important de cette nouvelle dégradation : le problème sénégalais n’est pas uniquement de réduire le déficit d’une année à l’autre. Il est de restaurer la confiance dans la trajectoire financière du pays.

La bataille est désormais celle de la confiance

Pour le gouvernement, la prochaine étape sera donc décisive.

Il faudra convaincre les investisseurs, les agences de notation et surtout les partenaires internationaux que les finances publiques peuvent être remises sur une trajectoire crédible. Un accord avec le FMI pourrait contribuer à restaurer cette confiance et à faciliter l’accès à des financements concessionnels.

Mais un programme international ne pourra pas, à lui seul, résoudre le problème.

Le Sénégal devra simultanément améliorer ses recettes, contenir ses dépenses, maîtriser les subventions, allonger la maturité de sa dette et restaurer la crédibilité de ses comptes publics.

La question n’est plus de savoir si le Sénégal peut encore emprunter. Il le peut. La question est de savoir à quel prix.

Et c’est précisément là que la dégradation de Caa1 à Caa2 devient préoccupante. Une mauvaise note renchérit l’argent. L’argent plus cher alourdit la dette. Et une dette plus lourde peut, à son tour, provoquer une nouvelle dégradation.

Le Sénégal doit désormais casser cette spirale.