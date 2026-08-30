ARRÊTÉ PAR LA DIC L’« humanitaire » Emmanuel Jacques Marcel Roger détourne 1,7 million d’euros en France et se réfugie à Saly

Le mis en cause de 49 ans se la coulait douce à la résidence «Les Jardins de Popenguine »

Arrêté par la Division des investigations criminelles (Dic), le ressortis‐ sant français Emmanuel Jacques Marcel Roger (49 ans), se disant comptable, a été déféré hier au parquet

pour abus de confiance, faux et usage de faux en écritures privée de banque et blanchi‐ ment de capitaux.

A l’origine, une plainte déposée par la société « Samb» basée en France, contre le mis en cause pour un détournement de 1 729 917,39 d’euros

soit 1.134.739.311,97 Fcfa.

De l’économie des faits, il ressort que sur la période de 2019 à 2026, le mis en cause, comptable de ladite société depuis 2007, a profité de ses fonctions pour remplacer les coordonnées bancaires de plusieurs fournisseurs par les siennes et ainsi détourner le montant visé supra. A la suite de ses découvertes par le directeur de l’entreprise en avril 2026, Emmanuel Jacques Marcel Roger s’est aussitôt enfui, pour se réfugier au Sénégal.

Venu confirmer les termes de la plainte, le sieur S.Niang, représentant légal de la société « Samb», est revenu sur le statut et les activités de ladite entreprise. D’après lui, cette structure est une entreprise familiale basée à Bobigny, en région parisienne et est spécialisée en négoce de bois et

de matériaux avec comme mandataire social la société F & J, elle‐même dirigée par Jules Bargues.

C’est à ce titre, ajoute le mandataire, qu’Emmanuel Roger a été embauché par la société « Samb» comme comptable en 2007, avec un Contrat à durée indéterminée (Cdi). Mais à la suite de la création de la société holding F & J, son contrat a été transféré vers cette nouvelle entité.

Poursuivant son récit, S.Niang a informé que depuis près de 19 ans, le mis en cause était chargé d’établir la comptabilité de la société « Samb» et disposait des accès aux comptes bancaires de ladite structure. Cependant, renchérit‐il, à la date du 24 avril 2026,

Jules Bargues, Pdg de «Samb », a découvert qu’Emmanuel Jacques Marcel Roger a profité de ses attributions liées à sa fonction pour remplacer les coordonnées bancaires de plusieurs fournisseurs de l’entreprise par les siennes. Toujours d’après S.Niang, l’analyse des relevés bancaires de la société, avec le concours de

la banque Cic, a révélé que le mis en cause avait réussi à détourner la somme de 1 729 917,39 euros ; et ce, depuis 2019.

Par ailleurs, le mandataire a précisé que la plupart de ces détournements ont été effectués sous couvert de faux règlements de fournisseurs ou

de frais. Pour finir, le sieur S.Niang a informé qu’à la suite de ces dé‐ couvertes, Emmanuel Roger a

aussitôt organisé son injoignabilité et sa disparition après s’être rendu compte du blocage des comptes, avant de tenter à la date du 24 avril

2026, de modifier le Rib d’un fournisseur afin de le remplacer par un Rib de la banque sé‐ négalaise Orabank.

Fort de toutes les informations fournies par le représentant de la société « Samb », la Dic a appris, sur réquisitions, que le mis en cause a fait plu‐ sieurs passages au Sénégal dont le plus récent a été enre‐ gistré à la date du 26 avril 2026

du vol en provenance de la France. En sus, il dispose d’un compte dans les livres d’Ora‐ bank et d’un numéro rattaché à un compte Wave. Aussi, il a effectué plusieurs transac‐ tions via Wave avec le nommé B.Thiaré.

Entendu comme témoin, B.Thiaré a confirmé la présence du mis en cause sur le territoire sénégalais. D’après lui, Emmanuel Jacques Marcel Roger logerait avec sa compagne et son fils dans une résidence située à l’entrée de Ngaparou, juste après la sortie de Saly.

Poursuivant, B.Thiaré a déclaré avoir connu le mis en cause à Mbour, depuis envi‐ ron quatre ans dans le cadre de ses activités de chauffeur de taxi. Des suites, il a ajouté que lors de ses premiers sé‐ jours au Sénégal, Emmanuel Jacques Marcel Roger logeait à l’hôtel «Lamantin», puis à la

résidence Amarante. Sur ce, il a informé qu’au‐delà du ser‐ vice de chauffeur pour lequel le mis en cause le requiert, ce dernier l’envoie dans les

grandes surfaces pour faire des achats divers ou même gérer le paiement de la scolarité de son fils.

Localisé et entendu, Emmanuel Jacques Marcel Roger a confirmé son arrivée au Sénégal à la date du 26 avril 2026, par voie aérienne en provenance de la France, en compagnie de son fils de 9 ans.

Poursuivant, il a précisé être venu au Sénégal à quatre reprises et ce, à partir de l’année 2023.

Par rapport aux motifs de sa présence dans ce pays, il a soutenu qu’il vient tous les ans au Sénégal pour des vacances. Il a ajouté qu’en plus de cela, il s’adonne à des activités humanitaires au profit d’un village de la commune de Sandiara.

Interpellé sur les modalités de paiement des factures de réservation des villas qu’il a pris en location à Saly, il a prétendu les avoir réglées avec sa carte de crédit « American express », tout en précisant que ladite carte n’est pas directement rattachée à son compte bancaire. Pour ce faire, un prélèvement du montant global de tous les achats qu’il a eu à effectuer durant le mois est fait par cette institution financière à partir de son compte

bancaire.

Cependant, le mis en cause a reconnu sans ambages les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de l’enquête. Ainsi, pour pouvoir détourner

les fonds, du fait qu’il avait accès au compte bancaire de la société «Samb » grâce à ses fonctions, il se contentait de remplacer les coordonnées des fournisseurs avec ses propres coordonnées bancaires.

Néanmoins, il a affirmé qu’il ne peut ni confirmer ni infirmer le montant avancé par le plaignant, car n’ayant aucune visibilité sur les relevés bancaires.

Par rapport à l’utilisation faite de cet argent qu’il a détourné, il a prétendu les avoir totalement dépensés. Pour se justifier, il a expliqué que puisqu’il avait un train de vie très élevé, que son salaire ne lui permettait pas de financer, il a alors

commencé à puiser petit‐à‐petit dans les comptes de la société pour assurer ses dépenses.

Pour terminer, il a informé avoir déjà acheté un billet d’avion retour et qu’il est disposé à se présenter aux autorités de poursuites françaises.

En plus, il est prêt à rembourser les fonds qu’il a détournés une fois que le montant exact sera arrêté.

Interrogé sur son patrimoine, il a prétendu qu’il ne possède aucun bien mobilier ou immobilier ni en France ni au Sénégal ni ailleurs. Toutefois, il

dispose d’un compte joint à Orabank Sénégal, ainsi que plusieurs autres comptes bancaires en France. Il a ajouté qu’il dispose de comptes Wave et Orange Money qui sont rattachés à son numéro

de téléphone du Sénégal.

A noter que la perquisition effectuée au domicile d’Emmanuel Jacques Marcel Roger sis à la résidence « Les Jardins de Popenguine » à Saly, a permis de saisir l’ordinateur portable professionnel du mis en cause, divers documents, ainsi qu’un chéquier de la banque Boursorama. Sur ces entrefaites, ledit ordinateur portable a été placé sous scellé pour être envoyé au laboratoire de la Division spéciale de la cybercriminalité (Dsc) de la

police nationale pour une exploitation.

CMG, Libération