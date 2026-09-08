DPG : le PM Alhamadou Alhaminou Lo dévoile les grandes lignes de sa méthode de gouvernance

Redressement des comptes publics, réforme des subventions et poursuite du dialogue avec le FMI : lors de sa Déclaration de politique générale, le Premier ministre Alhamadou Alhaminou Lo a présenté les principaux axes de la méthode de son gouvernement.

Le Premier ministre Alhamadou Alhaminou Lo veut inscrire son action dans une logique de « cap maintenu, mais méthode revue ». Devant les députés, il a exposé plusieurs orientations destinées à répondre aux difficultés économiques et financières auxquelles le Sénégal est confronté.

Le PRES au cœur du programme avec le FMI

Alhamadou Alhaminou Lo a notamment clarifié le contenu du programme négocié avec le Fonds monétaire international. Selon lui, le programme avec le FMI repose sur le Plan de Redressement économique et social (PRES).

Cette précision intervient alors que les discussions sur les conditions du partenariat avec l’institution de Bretton Woods suscitent de nombreux débats au Sénégal.

Vers une réforme profonde des subventions

L’un des changements annoncés concerne la politique de subvention. Le gouvernement entend désormais privilégier une aide directement orientée vers les populations les plus vulnérables.

« On ne subventionnera plus les produits. On va subventionner les personnes qui en ont besoin », a déclaré le Premier ministre.

Selon les projections présentées, cette politique devrait permettre de consacrer progressivement 1 % du PIB aux subventions à l’horizon 2029, soit environ 250 milliards de francs CFA.

Le principe annoncé est clair : les aides publiques devront davantage cibler les ménages qui en ont réellement besoin, plutôt que de bénéficier indistinctement à l’ensemble de la population.

« Chacun paiera son électricité et son carburant en fonction de ses moyens »

Cette nouvelle orientation devrait également toucher les secteurs de l’électricité et du carburant.

Le Premier ministre a indiqué que les subventions seraient réorientées vers les huit millions de personnes pauvres au Sénégal, tandis que la consommation d’électricité et de carburant serait davantage prise en charge selon les capacités financières de chacun.

Une réforme qui pourrait modifier en profondeur le système actuel de soutien aux prix et qui devrait, à terme, alimenter le débat sur le pouvoir d’achat et la protection sociale.

Redresser les comptes publics et restaurer la confiance

Alhamadou Alhaminou Lo a également placé le redressement des comptes publics parmi les priorités de son gouvernement. Il a associé cet objectif à la nécessité de renforcer la confiance dans l’État de droit.

« Mon gouvernement s’engage sur deux domaines majeurs : le redressement des comptes publics, la confiance en un État de droit », a-t-il affirmé.

Le chef du gouvernement assure toutefois que cette politique ne remettra pas en cause le cap fixé par le président Bassirou Diomaye Faye.

« Le cap sera maintenu, mais la méthode revue »

Dans son intervention, le Premier ministre a résumé son approche par une formule : « Le cap sera maintenu mais la méthode revue. »

Il affirme ainsi vouloir poursuivre les orientations définies par le pouvoir en place tout en adaptant les moyens utilisés aux contraintes économiques actuelles.

Cette DPG marque donc la volonté du gouvernement de conjuguer assainissement des finances publiques, réforme des subventions, ciblage social et poursuite du programme avec le FMI, tout en affirmant que les intérêts des Sénégalais resteront au centre de l’action gouvernementale.