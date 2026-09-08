Actualites

DPG : le PM Alhamadou Alhaminou Lo dévoile les grandes lignes de sa méthode de gouvernance

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
4 Min Read

Redressement des comptes publics, réforme des subventions et poursuite du dialogue avec le FMI : lors de sa Déclaration de politique générale, le Premier ministre Alhamadou Alhaminou Lo a présenté les principaux axes de la méthode de son gouvernement.

Le Premier ministre Alhamadou Alhaminou Lo veut inscrire son action dans une logique de « cap maintenu, mais méthode revue ». Devant les députés, il a exposé plusieurs orientations destinées à répondre aux difficultés économiques et financières auxquelles le Sénégal est confronté.

Le PRES au cœur du programme avec le FMI

Alhamadou Alhaminou Lo a notamment clarifié le contenu du programme négocié avec le Fonds monétaire international. Selon lui, le programme avec le FMI repose sur le Plan de Redressement économique et social (PRES).

Cette précision intervient alors que les discussions sur les conditions du partenariat avec l’institution de Bretton Woods suscitent de nombreux débats au Sénégal.

Vers une réforme profonde des subventions

L’un des changements annoncés concerne la politique de subvention. Le gouvernement entend désormais privilégier une aide directement orientée vers les populations les plus vulnérables.

DEPECHES

DPG : Alhamadou Alhaminou Lo annonce un « reprofilage » de la dette et confirme les discussions avec le FMI
Économie : Ahmadou Al Aminou Lo affirme que le Sénégal est « dans l’ajustement structurel »
DPG du Premier ministre Al Amine Lô : Pape Makhtar Diallo dénonce un manque d’ambition et questionne le recours au FMI
Conseil constitutionnel : plusieurs dispositions de la loi sur l’absentéisme des députés censurées

« On ne subventionnera plus les produits. On va subventionner les personnes qui en ont besoin », a déclaré le Premier ministre.

Selon les projections présentées, cette politique devrait permettre de consacrer progressivement 1 % du PIB aux subventions à l’horizon 2029, soit environ 250 milliards de francs CFA.

Le principe annoncé est clair : les aides publiques devront davantage cibler les ménages qui en ont réellement besoin, plutôt que de bénéficier indistinctement à l’ensemble de la population.

« Chacun paiera son électricité et son carburant en fonction de ses moyens »

Cette nouvelle orientation devrait également toucher les secteurs de l’électricité et du carburant.

Le Premier ministre a indiqué que les subventions seraient réorientées vers les huit millions de personnes pauvres au Sénégal, tandis que la consommation d’électricité et de carburant serait davantage prise en charge selon les capacités financières de chacun.

Une réforme qui pourrait modifier en profondeur le système actuel de soutien aux prix et qui devrait, à terme, alimenter le débat sur le pouvoir d’achat et la protection sociale.

Redresser les comptes publics et restaurer la confiance

Alhamadou Alhaminou Lo a également placé le redressement des comptes publics parmi les priorités de son gouvernement. Il a associé cet objectif à la nécessité de renforcer la confiance dans l’État de droit.

« Mon gouvernement s’engage sur deux domaines majeurs : le redressement des comptes publics, la confiance en un État de droit », a-t-il affirmé.

Le chef du gouvernement assure toutefois que cette politique ne remettra pas en cause le cap fixé par le président Bassirou Diomaye Faye.

« Le cap sera maintenu, mais la méthode revue »

Dans son intervention, le Premier ministre a résumé son approche par une formule : « Le cap sera maintenu mais la méthode revue. »

Il affirme ainsi vouloir poursuivre les orientations définies par le pouvoir en place tout en adaptant les moyens utilisés aux contraintes économiques actuelles.

Cette DPG marque donc la volonté du gouvernement de conjuguer assainissement des finances publiques, réforme des subventions, ciblage social et poursuite du programme avec le FMI, tout en affirmant que les intérêts des Sénégalais resteront au centre de l’action gouvernementale.

Share This Article
Previous Article Pétrole, gaz, agriculture, industrie : le gouvernement veut faire émerger des champions nationaux
Next Article DPG : Alhamadou Alhaminou Lo annonce un « reprofilage » de la dette et confirme les discussions avec le FMI
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneXalima TV

À l’Assemblée nationale, le Premier ministre dévoile sa feuille de route

By
Xalima
A la UneXalima TV

Cheikh Bara Ndiaye “Diomaye a vendu le Senegal à la France”

By
Xalima
Xalima TV

O. Sonko, déclarations patrimoine, PASTEF, locales, Pape Thiaw, Vieira…: Khady Diène Gaye dit TOUT !

By
Xalima
A la UneActualites

Serigne Habib Sy Al Makhtoum annonce une plainte contre Serigne Moustapha Sy

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

Prix, électricité, dépenses : Le coût de la vie fait gronder la colère dans les rues de Dakar

Actualites

500 millions pour les JOJ : « que dit précisément la loi ? », (Ismaila Diallo)

Actualites

Dette : Pastef maintient la pression, l’Assemblée nationale au cœur du débat

ActualitesÉconomie

Sénégal : derrière les 2,2 milliards du FMI, la presse internationale voit surtout le prix de la dette

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Trophée Yachine : Édouard Mendy, le Sénégalais qui rêve de nouveau du sommet

Sports

‎Eliminatoires CAN 2027 : le Sénégal recevra le Mozambique au Stade Léopold Sédar Senghor (FSF) ‎ ‎

Sports

Ibrahim Mbaye quitte le PSG et rejoint officiellement Aston Villa

Sports

Coup de tonnerre : Chérif Ndiaye prend sa retraite internationale

Sports

Lionel Messi annonce sa retraite internationale : une immense page de l’histoire de l’Argentine se referme