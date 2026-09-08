Trophée Yachine : Édouard Mendy, le Sénégalais qui rêve de nouveau du sommet

La liste des dix gardiens nommés pour le Trophée Yachine, récompensant le meilleur gardien de l’année, est désormais connue. Parmi les prétendants figure une nouvelle fois le Sénégalais Édouard Mendy, qui entend défendre ses chances face à une concurrence particulièrement relevée.

Le champion d’Afrique sénégalais fait partie des dix portiers retenus aux côtés de Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Joan García, Gregor Kobel, Emiliano Martínez, David Raya, Matvey Safonov, Unai Simón et Vozinha.

Cette nomination constitue une nouvelle reconnaissance pour Édouard Mendy, dont le parcours continue de marquer le football africain et sénégalais. Gardien au physique impressionnant, réputé pour ses réflexes, son calme et sa capacité à répondre présent dans les grands rendez-vous, le Sénégalais s’est imposé au fil des années parmi les références à son poste.

Mendy, une fierté sénégalaise

Pour le Sénégal, cette présence dans la course au Trophée Yachine représente bien plus qu’une simple nomination individuelle. Elle confirme la place occupée par le football sénégalais sur la scène internationale.

Mendy a notamment écrit l’une des plus belles pages de l’histoire des Lions en participant activement au sacre du Sénégal à la Coupe d’Afrique des nations 2021, remportée au Cameroun. Un titre historique qui a contribué à installer définitivement son nom parmi les grands gardiens africains de sa génération.

Face à lui, la concurrence s’annonce toutefois féroce. Courtois, Martínez, Bounou ou encore Raya disposent eux aussi d’arguments solides et d’une forte reconnaissance internationale.

Alors, pourquoi pas Mendy ?

Le Trophée Yachine récompense le meilleur gardien de l’année et, au-delà des statistiques, les performances dans les moments décisifs peuvent faire la différence.

Avec son expérience du très haut niveau, son palmarès et son importance dans les succès du Sénégal, Édouard Mendy possède de sérieux arguments pour rêver du trophée.

Le verdict appartient désormais aux votants. Mais une chose est certaine : voir le nom d’Édouard Mendy parmi les dix meilleurs gardiens de l’année est déjà une nouvelle fierté pour le Sénégal et pour tout le football africain.

Et vous, Édouard Mendy mérite-t-il de remporter le Trophée Yachine ?