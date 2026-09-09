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Sénégal-Mozambique : le match des Lions déplacé à Maputo

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La première journée des éliminatoires de la CAN 2027 se jouera finalement au Mozambique

Le Sénégal ne recevra finalement pas le Mozambique à Dakar pour le compte de la première journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2027. La Fédération mozambicaine de football (FMF) a annoncé, ce mercredi 9 septembre 2026, un changement important concernant le lieu de cette rencontre.

Initialement prévu le 25 septembre 2026 au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, le match entre les Lions du Sénégal et les Mambas du Mozambique se disputera finalement au Stade national du Zimpeto, à Maputo, à la même date et à 15 heures.

Une modification demandée par la partie sénégalaise

Selon la communication officielle de la Fédération mozambicaine, ce changement fait suite à une demande de la Fédération sénégalaise de football (FSF). Le stade Abdoulaye-Wade ne sera pas disponible à cette période, en raison de son occupation par des rencontres liées aux Jeux Olympiques de la région.

La demande aurait dans un premier temps reçu l’accord du sélectionneur national mozambicain, Chiquinho Conde, avant d’être finalement annulée par la Confédération africaine de football (CAF), entraînant une réorganisation de la programmation.

Un échange de journées entre les deux sélections

Cette modification entraîne également une permutation dans le calendrier des éliminatoires. Le Mozambique accueillera donc le Sénégal lors de la 1re journée à Maputo, tandis que le Sénégal recevra le Mozambique lors de la 5e journée à Dakar.

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En revanche, la deuxième journée reste inchangée. Le Mozambique recevra le Soudan le 29 septembre 2026 à 15 heures, toujours au Stade national du Zimpeto.

Une équipe arbitrale libyenne

Pour cette première confrontation entre les deux équipes, la CAF a désigné un quatuor arbitral libyen. Mutaz Ibrahim officiera comme arbitre central, assisté de Alayat Munji et Basm Elnaser. Le quatrième arbitre sera Elmabrouk Muhammad.

Le commissariat de la rencontre sera assuré par le Togolais Kodjo Dobou.

Le Sénégal devra déjà se méfier des Mambas

Ce déplacement à Maputo constitue un premier rendez-vous important pour le Sénégal dans cette campagne qualificative. Les Lions, désormais dirigés par Patrick Vieira, devront immédiatement s’adapter à un contexte particulier avec un match disputé à l’extérieur, dans un stade où le public mozambicain est appelé à se mobiliser massivement derrière sa sélection.

La Fédération mozambicaine a d’ailleurs lancé un appel à la mobilisation de ses supporters, invitant les Mozambicains à remplir le Stade national du Zimpeto et à pousser les Mambas vers un résultat positif.

Pour le Sénégal, cette nouvelle programmation modifie donc considérablement les plans. Au lieu d’un premier match à domicile devant son public, les Lions devront commencer leur campagne de qualification par un déplacement à Maputo, avant de retrouver Dakar plus tard dans la compétition.

Un premier test grandeur nature pour Patrick Vieira et ses hommes, qui devront rapidement prendre leurs marques dans cette nouvelle configuration.

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