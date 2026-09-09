Sadio Mané au Ballon d’Or 2026 : le paradoxe d’une saison entre éclat africain et désillusion mondiale

La présence de Sadio Mané parmi les 30 nommés au Ballon d’Or 2026 n’est pas anodine. À 34 ans, le capitaine des Lions continue de figurer parmi les grandes références du football africain, malgré une saison qui n’a pas été linéaire. Entre une campagne exceptionnelle avec le Sénégal à la Coupe d’Afrique des nations au Maroc, une Coupe du monde 2026 beaucoup plus décevante et une activité quotidienne en Arabie saoudite, le parcours du Sénégalais raconte à lui seul les contradictions du football moderne.

Pour Mané, cette nomination constitue d’abord une reconnaissance de sa longévité au plus haut niveau. Après avoir terminé deuxième du Ballon d’Or en 2022, derrière Karim Benzema, l’ancien joueur de Liverpool retrouve ainsi la prestigieuse liste des prétendants au trophée. Une performance remarquable pour un joueur qui évolue désormais à Al-Nassr, loin des grands championnats européens.

L’Arabie saoudite, éternel débat

La nomination de Mané relance inévitablement une vieille question : peut-on prétendre au Ballon d’Or en évoluant dans un championnat considéré comme moins compétitif que les grands championnats européens ?

Le débat avait déjà animé les discussions autour de la sélection sénégalaise lorsque plusieurs cadres, dont Mané et Kalidou Koulibaly, avaient rejoint la Saudi Pro League. Aliou Cissé avait lui-même été réticent au départ avant de revoir sa position et de convoquer finalement les « Saoudiens ».

Mané, lui, a toujours défendu ce choix. En 2024, il expliquait que la progression de la Saudi Pro League et l’arrivée de nombreux joueurs de haut niveau contribuaient à renforcer la compétitivité du championnat et, selon lui, pouvaient également être bénéfiques à la sélection sénégalaise.

Mais le débat demeure. Le championnat saoudien a considérablement grandi grâce à l’arrivée de nombreuses stars internationales, mais il reste généralement considéré comme moins relevé que la Premier League, la Liga, la Serie A ou la Bundesliga. C’est donc essentiellement sur la scène internationale que Mané devait continuer à démontrer qu’il appartenait encore à l’élite.

Au Maroc, Mané a retrouvé son meilleur visage

Et c’est précisément avec le Sénégal que le capitaine a livré l’une de ses plus belles séquences de l’année.

Lors de la CAN 2025 disputée au Maroc, Sadio Mané a été l’un des grands visages de la campagne sénégalaise. Buteur décisif en demi-finale contre l’Égypte, il a également assumé son rôle de leader dans une finale particulièrement tendue face au Maroc.

Cette finale restera d’ailleurs comme l’une des images fortes de son année. Alors que la rencontre avait basculé dans la confusion après une décision arbitrale controversée et le penalty accordé au Maroc, Mané a joué un rôle majeur pour convaincre ses coéquipiers de revenir sur la pelouse.

Le Sénégal s’était ensuite imposé sur le terrain grâce à un but de Pape Gueye en prolongation, tandis qu’Édouard Mendy avait stoppé le penalty de Brahim Díaz. Mané avait alors été désigné meilleur joueur de la compétition.

Cette CAN a donc rappelé une évidence : lorsqu’il est placé au cœur du projet sénégalais, Mané reste capable de changer le destin d’une équipe par son talent, son expérience mais aussi son leadership.

Le Mondial, le grand point noir

Quelques mois plus tard, le décor était beaucoup moins flatteur.

La Coupe du monde 2026 devait être l’un des derniers grands rendez-vous internationaux de Sadio Mané. Le Sénégal nourrissait de grandes ambitions après son parcours continental, mais les Lions ont finalement connu une campagne très décevante, avec une élimination en seizièmes de finale après une défaite contre la Belgique.

Pour Mané également, ce Mondial n’a pas été à la hauteur des attentes. Après avoir manqué la Coupe du monde 2022 sur blessure, le capitaine sénégalais avait cette fois l’occasion de participer pleinement à la compétition. Mais le rendez-vous mondial n’a pas produit le même impact que celui observé quelques mois plus tôt au Maroc.

C’est probablement là que se trouve le principal paradoxe de sa candidature au Ballon d’Or : Mané a été beaucoup plus marquant sur le continent africain qu’au niveau mondial.

Une candidature qui raconte aussi l’histoire du football africain

La nomination de Sadio Mané dépasse donc ses statistiques personnelles. Elle récompense également un joueur devenu l’un des symboles de la génération dorée du football sénégalais.

Champion d’Afrique en 2022, finaliste du Ballon d’Or la même année, vainqueur de la Ligue des champions et de la Premier League avec Liverpool, Mané possède déjà un palmarès qui le place parmi les plus grands joueurs africains de son époque.

Sa présence dans la liste 2026 constitue ainsi une nouvelle reconnaissance internationale, même si ses chances de succéder à Ousmane Dembélé apparaissent limitées face aux principaux favoris européens. La cérémonie est prévue le 26 octobre à Londres.

Et le Sénégal peut surtout retenir une autre image : celle d’un Sadio Mané qui, malgré le poids des années, continue d’être au rendez-vous lorsque les Lions ont besoin de leur capitaine.

Entre une CAN éclatante, un Mondial manqué et une carrière désormais installée dans le Golfe, la candidature de Sadio Mané au Ballon d’Or 2026 est moins celle d’une domination continue que celle d’un champion qui refuse de disparaître du paysage des très grands.