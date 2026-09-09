Lions du Sénégal : Patrick Vieira prépare son premier rendez-vous avec le Mozambique, Nicolas Jackson arrive lancé

À quelques jours de son premier match officiel sur le banc du Sénégal, Patrick Vieira commence déjà à imprimer sa marque sur la Tanière. Le nouveau sélectionneur prépare activement la réception du Mozambique, le 25 septembre prochain au stade Léopold Sédar Senghor, pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN 2027.

Alors que la première liste officielle de Patrick Vieira est attendue ce vendredi 11 septembre à Dakar, les premières convocations auraient déjà été transmises aux clubs. Le technicien français aurait personnellement validé les lettres de convocation et confié à Lamine Diatta la mission d’accompagner les nouveaux appelés et de préparer leur intégration au sein du groupe.

Vieira mise sur la jeunesse et l’expérience

Le nouveau sélectionneur entend insuffler du sang neuf à une équipe appelée à ouvrir un nouveau chapitre. Plusieurs jeunes joueurs devraient ainsi découvrir la sélection A, à l’image de Sadibou Sané, défenseur de l’AS Monaco, et Lamine Sy, latéral de l’AJ Auxerre.

En parallèle, Patrick Vieira compte également s’appuyer sur des joueurs plus expérimentés. Rassoul Ndiaye, milieu de terrain du Havre AC, devrait effectuer son retour dans la Tanière, tout comme Nobel Mendy, défenseur de Hull City.

Ces choix traduisent la volonté du nouveau patron des Lions de construire un groupe capable de conjuguer fraîcheur, intensité et expérience.

Nicolas Jackson envoie un signal fort

Dans ce contexte de renouvellement, Nicolas Jackson vient justement d’envoyer un signal particulièrement intéressant au nouveau sélectionneur.

Mardi soir, l’attaquant sénégalais a inscrit son premier but sous les couleurs d’Aston Villa lors de la victoire de son équipe face au Club Bruges, en Ligue des champions. Entré dans une nouvelle phase de sa carrière après son arrivée à Villa, Jackson a profité de cette grande affiche européenne pour débloquer son compteur avec sa nouvelle formation.

Son but intervient à un moment particulièrement opportun pour le Sénégal. À quelques jours de la première liste de Patrick Vieira, l’attaquant retrouve progressivement confiance et efficacité, deux éléments essentiels pour un joueur appelé à jouer un rôle important avec les Lions.

Au-delà de son but, Jackson s’est également montré actif dans le jeu offensif de son équipe, participant aux mouvements qui ont permis à Aston Villa de faire la différence.

Un nouvel élan pour les Lions

Le retour en forme de Nicolas Jackson pourrait donc constituer une excellente nouvelle pour Patrick Vieira, qui devra rapidement trouver les automatismes offensifs de sa nouvelle équipe.

Entre l’arrivée de nouveaux visages, le retour de certains internationaux et la présence de cadres confirmés, le sélectionneur semble vouloir construire un groupe plus dynamique, athlétique et compétitif.

Le chantier est important, mais les premières orientations se dessinent déjà.

Les Lions retrouvent Léopold Sédar Senghor

Au-delà du choix des joueurs, cette première sortie officielle aura une dimension symbolique particulière.

Après plusieurs années passées au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, l’équipe nationale du Sénégal va retrouver le stade Léopold Sédar Senghor, véritable monument du football sénégalais.

Le vendredi 25 septembre à 19h GMT, les Lions fouleront à nouveau la pelouse de cette enceinte historique pour affronter le Mozambique.

Pour Patrick Vieira, le rendez-vous sera donc particulier à plus d’un titre : premier match officiel à la tête du Sénégal, première étape des éliminatoires de la CAN 2027 et grand retour de la sélection à Léopold Sédar Senghor.

Avec un Nicolas Jackson qui vient de retrouver le chemin des filets en Ligue des champions et une nouvelle génération qui frappe à la porte, le nouveau sélectionneur dispose déjà de plusieurs raisons d’être optimiste.

Le véritable test commencera toutefois le 25 septembre, devant un public dakarois qui attend désormais de voir à quoi ressembleront les Lions version Patrick Vieira.