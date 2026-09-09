CAN 2027 : Patrick Vieira prépare une sélection entre jeunesse et expérience

XALIMANEWS: Nommé à la tête de l’équipe nationale du Sénégal, Patrick Vieira s’apprête à vivre son premier match officiel sur le banc des Lions. Le technicien français fera ses débuts à l’occasion de la première journée des éliminatoires de la CAN 2027, face au Mozambique, le vendredi 25 septembre 2026 au Stade Léopold Sédar Senghor.

Selon Les Échos, avant même la publication officielle de sa liste, attendue ce vendredi 11 septembre à Dakar, Patrick Vieira a pris les devants en transmettant personnellement les convocations aux différents clubs concernés. Le sélectionneur aurait également chargé Lamine Diatta de préparer l’intégration des nouveaux éléments au sein du groupe.

Une nouvelle génération appelée à s’imposer

Pour sa première liste, Vieira semble vouloir insuffler un vent de fraîcheur à l’équipe nationale. Cette sélection devrait ainsi être marquée par une importante présence de jeunes joueurs, avec l’objectif d’apporter davantage de dynamisme et de fraîcheur physique au groupe.

Parmi les nouveaux visages figurent notamment Sadibou Sané, sociétaire de l’AS Monaco, et Lamine Sy, joueur de l’AJ Auxerre. Les deux joueurs devraient connaître leur toute première convocation avec l’équipe nationale A du Sénégal.

Des cadres rappelés pour encadrer la jeunesse

Patrick Vieira ne compte toutefois pas tourner complètement le dos à l’expérience. Pour accompagner cette nouvelle génération, le sélectionneur aurait décidé de rappeler Rassoul Ndiaye, pensionnaire du Havre AC, ainsi que Nobel Mendy, qui évolue à Hull City.

Ces retours doivent permettre de consolider l’ossature de l’équipe et d’offrir un équilibre entre jeunesse et expérience.

Les Lions retrouvent le stade Léopold Sédar Senghor

Cette rencontre contre le Mozambique aura également une dimension particulière. Après plusieurs années d’absence, l’équipe nationale du Sénégal va retrouver le Stade Léopold Sédar Senghor.

L’enceinte, dont les travaux de modernisation sont achevés, a obtenu son homologation de la Confédération africaine de football (CAF). Les Lions pourront donc renouer avec leur public à Dakar pour lancer leur campagne de qualification à la CAN 2027.

Très attendu, le rendez-vous du 25 septembre constituera ainsi le premier véritable test de l’ère Patrick Vieira.