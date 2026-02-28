Escalade au Moyen-Orient : Le Sénégal appelle à un cessez-le-feu immédiat et privilégie la voie diplomatique

XALIMANEWS: Le Gouvernement de la République du Sénégal a exprimé, à travers un communiqué officiel, sa profonde préoccupation face à l’escalade des tensions au Moyen-Orient, consécutive aux récents développements militaires qui menacent gravement la paix et la stabilité régionales.

Dans son texte, les autorités sénégalaises condamnent fermement l’usage de la force, quel qu’en soit le prétexte, surtout lorsqu’il constitue une menace réelle pour la souveraineté des États et pour l’équilibre mondial. Le Sénégal appelle ainsi à un cessez-le-feu immédiat et à l’arrêt de toute action susceptible d’aggraver davantage la situation.

Le Gouvernement exhorte l’ensemble des parties impliquées à faire preuve de retenue, à privilégier le dialogue et à éviter toute initiative pouvant conduire à une confrontation plus large aux conséquences imprévisibles.

Fidèle à sa tradition diplomatique fondée sur le règlement pacifique des différends, le Sénégal réaffirme que la diplomatie demeure l’unique voie crédible et durable pour sortir de la crise. Il encourage un retour rapide et sincère aux négociations, dans le strict respect du droit international et des principes consacrés par la Charte des Nations Unies.

Enfin, le Sénégal réitère sa solidarité avec les peuples affectés par cette crise et réaffirme son engagement constant en faveur de la paix, de la stabilité et de la sécurité collective, tout en soutenant toute initiative régionale ou internationale visant à favoriser la désescalade.