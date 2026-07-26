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Ousmane Sonko recadre Maimouna Dièye après une référence religieuse jugée excessive

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XALIMANEWS: Le président de Pastef, Ousmane Sonko, a publiquement recadré l’ex ministre Maimouna Dièye après des propos tenus lors de la cérémonie de lancement des opérations de vente des cartes de membre du parti, organisée ce samedi à Khombole.

Prenant la parole devant les militants, Maimouna Dièye avait déclaré : « J’ai le plaisir aujourd’hui d’être ici, mais surtout, de m’exprimer sous la présence de Seydina Ousmane Sonko Salalahou Aleyhi Wa Salam. » Une formule qui a immédiatement suscité la réaction du leader de Pastef.

Intervenant à son tour, Ousmane Sonko a tenu à désapprouver cette référence religieuse, estimant qu’elle ne devait en aucun cas être associée à sa personne.

« Cette affection que les populations me vouent, parfois, peut emporter certaines personnes à un certain niveau. Ma sœur Maimouna Dièye, en parlant tout à l’heure, a dit mon nom et y a joint Salalahou Aleyhi Wa Salam. Ma téyé sama Guémign », a-t-il déclaré devant l’assistance.

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Le chef de Pastef a ensuite rappelé que cette formule est exclusivement réservée au Prophète Mohammed.

« Cette évocation, laissons-la au Prophète Mohammad. Car je n’ai jamais atteint ce niveau et je ne l’atteindrai jamais », a insisté Ousmane Sonko, sous les applaudissements de nombreux militants.

Cette mise au point intervient alors que le leader de Pastef poursuit une tournée nationale consacrée à la campagne de vente des cartes de membre de son parti. Après Khombole, il est notamment attendu à Bargny, Bambey et Sébikhotane dans le cadre de cette mobilisation politique.

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