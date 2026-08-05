Locales 2027 : Inquiétudes et pressions face au silence de l’Exécutif sur le calendrier électoral

À tout juste six mois de l’échéance théorique des élections départementales et municipales prévues en janvier 2027, le paysage politique sénégalais s’enfonce dans le doute. L’absence d’actes administratifs majeurs alimente les spéculations d’un possible report, suscitant les vives inquiétudes de la classe politique et des experts électoraux.

Selon les informations rapportées par Walf Quotidien, le président Bassirou Diomaye Faye n’a toujours pas signé le décret convoquant le corps électoral ni ordonné le démarrage de la révision exceptionnelle des listes électorales — deux étapes préalables indispensables à la tenue d’un scrutin transparent et inclusif.

Un impératif légal fixé au 22 janvier 2027

Pour Ndiaga Sylla, expert électoral et président du Dialogue citoyen, le cadre juridique ne laisse pas de place à l’improvisation. Le mandat des élus locaux arrivant à échéance le 23 janvier 2027, la loi exige l’organisation des opérations de vote dans les trente jours précédant cette date.

« En l’absence d’une intervention du législateur modifiant la durée du mandat ou reportant le scrutin, les élections doivent impérativement se tenir au plus tard le 22 janvier 2027 », rappelle-t-il fermement dans les colonnes du quotidien de Front de Terre.

Opposants et alliés réclament la tenue des délais

Dans les rangs de l’opposition comme du parti au pouvoir, les réactions se multiplient pour exiger la clarification de la trajectoire démocratique.

L’opposition dénonce une inertie suspecte : Zahra Iyane Thiam, ancienne ministre sous la présidence de Macky Sall et membre de la formation Nouvelle Responsabilité, s’interroge sur un éventuel report « sine die sans la moindre explication officielle ». Elle redoute la réapparition de pratiques contestées : « Ce silence et cette absence de calendrier rappellent dangereusement les manœuvres qui ont entouré les élections législatives anticipées de 2024. »

L’impatience au sein de la majorité : La pression monte également du côté des bases du parti présidentiel. Moustapha Ndiaye, conseiller municipal sous la bannière de Pastef, réclame un signal fort et immédiat de l’État : « Nous exigeons du Président Bassirou Diomaye Faye la signature du décret convoquant le corps électoral et le démarrage immédiat de la révision des listes électorales. Le respect du calendrier électoral est une exigence démocratique. »

La menace de recours devant les juridictions

Face à cette absence d’initiative gouvernementale, la société civile se dit prête à engager la bataille du droit. Ndiaga Sylla met en garde le pouvoir exécutif contre toute tentative de pourrissement ou d’omission réglementaire :

« À défaut d’une clarification rapide de cette situation par les autorités compétentes, nous engagerons les recours juridictionnels appropriés devant les juridictions compétentes afin d’assurer la protection du droit de suffrage et le respect des exigences du Code électoral, de la Constitution et des engagements internationaux du Sénégal. »

Alors que le temps presse et que les préparatifs logistiques d’un scrutin national demandent plusieurs mois, tous les regards restent désormais tournés vers le Palais de la République, dans l’attente du décret présidentiel.

igfm.sn