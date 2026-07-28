Souleymane Ndéné Ndiaye, l’exemple d’un retour utile au bercail

Pendant que certains anciens responsables politiques choisissent l’exil doré ou la discrétion des salons dakarois, Souleymane Ndéné Ndiaye a fait un autre choix : celui du retour à la terre natale et du service à sa communauté.

L’ancien Premier ministre vient d’offrir à Diagane Barka, son village d’origine situé à l’est de Passy, une mosquée moderne destinée à accueillir les fidèles de la localité. Par ce geste généreux, il laisse une empreinte durable dans le cœur de ses compatriotes et participe au renforcement du patrimoine religieux de son terroir.

Cette réalisation est d’autant plus remarquable qu’elle s’inscrit dans une démarche plus large de retour aux sources. Après son retrait de la scène politique nationale, Maître Souleymane Ndéné Ndiaye a choisi de revenir au bercail, là où beaucoup ne reviennent que pour de brèves visites. Ce choix traduit un attachement profond à ses racines et à sa communauté.

L’ancien chef du gouvernement ne s’est pas contenté de retrouver son village. Depuis plusieurs années, il a également installé son cabinet d’avocat à Kédougou, dans le Sénégal oriental. À travers cette décision, il participe à la décentralisation des services juridiques et démontre que les compétences nationales peuvent aussi contribuer au développement des régions éloignées de la capitale.

Au-delà de la mosquée qu’il offre aujourd’hui à ses concitoyens, c’est une véritable leçon de citoyenneté qu’il adresse aux élites sénégalaises. Le développement du pays ne se construira pas uniquement à Dakar. Il passe aussi par l’investissement humain, économique et social dans les villages et les régions de l’intérieur.

Le retour au bercail, lorsqu’il s’accompagne d’actions concrètes, constitue un acte patriotique. En choisissant de servir sa communauté après avoir servi l’État, Souleymane Ndéné Ndiaye rappelle qu’une carrière politique trouve tout son sens lorsqu’elle se prolonge par un engagement au profit des populations.

La communauté musulmane de Diagane Barka lui est aujourd’hui reconnaissante. Cette mosquée restera non seulement un lieu de prière, mais également le symbole d’un homme qui n’a jamais oublié d’où il vient.

Dans un pays où beaucoup rêvent de Dakar, certains choisissent encore de revenir vers leurs racines. En offrant une mosquée à Diagane Barka et en exerçant son métier à Kédougou, Souleymane Ndéné Ndiaye rappelle que le développement du Sénégal commence aussi dans le Sénégal des profondeurs. .

Madere

Radars

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