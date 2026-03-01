A la UneInternational

L'Iran en deuil : le Guide suprême Ali Khamenei annoncé mort

XALIMANEWS: L’Iran est entré dans une période historique d’incertitude après l’annonce officielle de la mort du Guide suprême, Ali Khamenei. Les médias d’État iraniens ont confirmé son décès, qualifié de « martyre », à la suite des frappes militaires massives ayant visé plusieurs sites stratégiques à Téhéran et dans d’autres régions du pays.

Selon la télévision publique et les agences officielles, les autorités ont décrété 40 jours de deuil national, conformément à la tradition religieuse chiite, ainsi que sept jours fériés en hommage au plus haut dirigeant de la République islamique.

Une figure centrale du pouvoir iranien

Âgé de 86 ans, Ali Khamenei dirigeait l’Iran depuis 1989, succédant à Ruhollah Khomeini. En tant que Guide suprême, il détenait l’autorité ultime sur l’armée, la justice, les médias d’État et les grandes orientations stratégiques du pays. Son rôle dépassait celui du président : il incarnait à la fois l’autorité religieuse et politique du régime.

Escalade au Moyen-Orient : Le Sénégal appelle à un cessez-le-feu immédiat et privilégie la voie diplomatique
Guy Marius Sagna qualifie les frappes d'Israël et des États-Unis contre l'Iran d'« actes terroristes » et exprime sa solidarité avec Téhéran
Frappes américaines et israéliennes sur Téhéran : L'Iran promet une riposte « avec force »
Marche à Dakar et Rufisque pour la libération de 18 supporters sénégalais détenus au Maroc

Sa disparition ouvre une phase délicate pour le pays. Conformément à la Constitution iranienne, c’est l’Assemblée des experts qui doit désigner son successeur. Aucun nom officiel n’a encore été annoncé, alimentant les spéculations et les interrogations sur l’équilibre futur du pouvoir à Téhéran.

Un contexte de guerre ouverte

Cette annonce intervient dans un climat d’escalade militaire sans précédent entre l’Iran, Israël et les États-Unis. Les frappes ayant visé le territoire iranien ont provoqué des ripostes par missiles vers Israël et des tensions régionales accrues.

La mort du Guide suprême pourrait marquer un tournant stratégique majeur :
• soit une radicalisation de la riposte iranienne,
• soit une période de repli interne pour stabiliser la transition politique.

Réactions attendues

À l’international, les grandes puissances observent la situation avec prudence. La disparition d’un acteur clé du Moyen-Orient redessine potentiellement les équilibres géopolitiques régionaux.

En Iran, des foules commencent déjà à se rassembler pour des cérémonies de recueillement. Les autorités appellent à l’unité nationale et à la vigilance face aux « menaces extérieures ».

La mort d’Ali Khamenei constitue l’un des événements politiques les plus importants au Moyen-Orient depuis des décennies. Les prochaines heures seront déterminantes pour comprendre la trajectoire que prendra la République islamique.

Affaire à suivre.

Escalade au Moyen-Orient : Le Sénégal appelle à un cessez-le-feu immédiat et privilégie la voie diplomatique
