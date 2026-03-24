Les coulisses de la visite de Bassirou Diomaye Faye en Espagne

XALIMANEWS: Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce jour à destination de Madrid pour une visite officielle en Espagne, prévue du 24 au 26 mars 2026.

Ce déplacement s’inscrit dans une volonté de consolider les relations historiques de coopération et d’amitié entre le Sénégal et le Royaume d’Espagne. Au programme, des rencontres de haut niveau avec les autorités espagnoles, ainsi que des discussions visant à identifier de nouvelles opportunités de partenariat dans plusieurs secteurs d’intérêt commun.

À travers cette visite, le Sénégal entend renforcer une coopération stratégique, orientée vers des bénéfices mutuels, tout en favorisant le rapprochement entre les peuples sénégalais et espagnol.