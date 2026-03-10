Politique

“Je ne regrette rien” : Moussa Diop maintient ses déclarations sur Sonko

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
2 Min Read

XALIMANEWS: Sorti libre des locaux de la Sûreté urbaine de Dakar tard dans la soirée pour vice de procédure, Moussa Diop s’est exprimé sur les circonstances de sa convocation. Dans un entretien accordé au journal L’Observateur, l’avocat affirme que la procédure engagée contre lui ne respecte pas les règles encadrant la profession d’avocat. Selon lui, « un procureur de la République ne peut pas convoquer un avocat », précisant que seul le Parquet général est habilité à le faire.

Selon lui, la procédure engagée contre sa personne était irrégulière dès le départ. Il invoque notamment les textes encadrant la profession d’avocat, dont la loi du 4 janvier 1984, pour rappeler qu’un avocat bénéficie d’un privilège de juridiction. Moussa Diop estime que les enquêteurs ont ignoré les formalités requises, soulignant que sa convocation mentionnait le titre de « Maître » tout en étant signée par un policier. Il qualifie par ailleurs les heures passées au commissariat de « détention arbitraire », évoquant une garde à vue qui n’aurait pas été formellement notifiée.

L’avocat, membre de la coalition Diomaye-Président, relie directement cette affaire à ses récentes déclarations visant le Premier ministre Ousmane Sonko. Selon lui, ce dernier aurait saisi la justice pour une affaire personnelle après des propos tenus par Me Diop sur certaines fréquentations supposées. L’ancien collaborateur de Macky Sall affirme néanmoins ne rien regretter de ses déclarations et assure disposer d’éléments pour soutenir ses affirmations.

Interrogé sur les raisons de sa présence à la convocation malgré ce qu’il considère comme une irrégularité, Moussa Diop explique avoir voulu se présenter pour faire constater lui-même le vice de procédure. Il affirme avoir agi par respect de la loi, estimant qu’un refus de se présenter aurait pu conduire les forces de l’ordre à venir le chercher à son domicile. L’avocat dit désormais attendre la suite de cette affaire qui continue d’alimenter le débat politique et judiciaire au Sénégal

DEPECHES

PASTEF : comment Ousmane Sonko veut massifier le parti grâce à la nouvelle commission
Inspecteur des impôts, opposant, puis Premier ministre : l’histoire politique d’Ousmane Sonko
Me Moussa Diop surprend les internautes à l’Assemblée générale de Diomaye Président
« Cette coalition, je ne la trahirai jamais » : Bassirou Diomaye Faye fixe les nouvelles orientations de Diomaye Président
Share This Article
Previous Article Dakar : la DIC démantèle les groupes WhatsApp « Nekh Nekh » et « No Limit », près de 500 membres impliqués
Next Article ONU : Macky Sall seul candidat africain pour le poste de secrétaire général ?
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneXalima TV

Jàngatu Bés Bi | Sonko/Diomaye : film de la trahison !

By
Xalima
A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger

Nos lecteurs ont lu ensuite

Politique

Politique et gouvernance : Aminata Touré confirme son engagement auprès de Bassirou Diomaye Faye

Politique

Abdourahmane Diouf : « Il y a un seul gardien, le gardien de la Constitution : Bassirou Diomaye Faye »

ActualitesPolitique

“Plus de 350 maires prêts pour 2029” : appel public à un second mandat pour Diomaye Faye

A la UnePolitique

Assemblée générale Diomaye Président : révélations et surprises politiques

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Décès de Lamine Mboup : Le football sénégalais perd une légende

Football

Week-end européen : les Lions brillent à l’étranger avec buts et passes décisives 

Lutte

Lutte : Modou Lô – Sa Thiès diffusé en direct sur…

Football

Football : Walid Regragui quitte officiellement le poste de sélectionneur du Maroc

Football

Kalidou Koulibaly brise le silence : « Libérer nos supporters ! »